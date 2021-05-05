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SkyUp подвоїть кількість рейсів з України в Казахстан: у чому причина і які ціни

5 травня, 15:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найнижчий тариф передбачає перевезення тільки одного місця ручної поклажі, за можливість взяти багаж доведеться істотно доплатити

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp 7 червня подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати і назад. Причиною став високий попит з боку туристів, які скучили за подорожами за час закритих кордонів. Замість одного рейсу на тиждень лоукостер буде здійснювати по два рейси:

  • Київ – Алмати: понеділок, п'ятниця; виліт о 19:15, прибуття о 04:10 (за місцевим часом);
  • Алмати – Київ: вівторок, субота; виліт о 05:15, прибуття о 08:55 (за місцевим часом).
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Про це свідчать дані профільного видання Avianiews.

Скільки коштують квитки?

Квитки коштують від 4000 грн в одну сторону і від 8100 грн туди-назад. У найдешевший тариф входить перевезення одного місця ручної поклажі (до 9 кг і до 55х40х20 см). Авіаквитки з багажем до 23 кг і додатковими 5 кг ручної поклажі обійдуться вже в суму від 4700 грн в одну сторону і від 9500 грн туди-назад.

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Що потрібно для в'їзду в Казахстан?

Казахстан дозволяє в'їзд туристам з України. Перед вильотом потрібно здати ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту перетину кордону Казахстану має пройти не більше 72 годин. Від здачі ПЛР-тесту звільнені діти до 5 років.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair запустить рейси зі Львова на Кіпр з 2 липня. Квитки коштують від 28,9 євро в одну сторону і від 70,9 євро туди-назад.

Також дивіться, як в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску:

Відео: Twitter/MennoSwart

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