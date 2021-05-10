Wizz Air повернувся в аеропорт "Бориспіль": куди летимо

База лоукостера вже 10 років перебуває в аеропорту "Київ", але там його, мабуть, не влаштовує злітна смуга

Wizz Air / Фото: Depositphotos

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття 1 липня 2021 року першого рейсу в аеропорт "Бориспіль" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був аеропорт "Київ" (Жуляни).

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Про це повідомляє AviaNews.

Поки що компанія заявила про рейс з Абу-Дабі (ОАЕ), який буде здійснюватися тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга і щонеділі:

Абу-Дабі 10:45 – Київ 15:10;

Київ 15:55 – Абу-Дабі 22:10.

Польоти на 230-місцевому літаку Airbus A321neo виконуватиме новий підрозділ авіакомпанії – Wizz Air Abu Dhabi.

Мінімальна вартість квитків починається від 40 євро в один бік, але вона чинна тільки на сім рейсів до кінця року, квитки на інші рейси коштують дорожче.

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У 2011 році Wizz Air переніс базу в аеропорт "Київ" (Жуляни), але параметри його смуги не дають змоги використовувати літаки A321neo з повним завантаженням. Судячи з усього, саме це і є причиною відновлення регулярних рейсів у "Бориспіль".

Нагадаємо, у травні Wizz Air анонсував початок польотів зі Львова в Неаполь на 12 червня. Його головний конкурент Ryanair теж запланував нові рейси в Італію.

Ми також писали, що найбільші лоукост-авіакомпанії Європи Ryanair і Wizz Air вперше за останні 14 місяців зафіксували зростання кількості пасажирів.