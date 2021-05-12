SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет

Авиакомпании обычно отказываются от права на полеты по тем направлениям, которые считают недостаточно перспективными

/ Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines потерял право на полеты по 33 маршрутам. Компания сама попросила аннулировать права на полеты. Это объясняет недавнюю отмену некоторых рейсов SkyUp в Европу.

Реклама

Решение об аннулировании приняла Государственная авиационная служба Украины, сообщает профильное издание Avianews.

SkyUp отказался от рейсов из Киева по таким направлениям:

Словакия : Попрад, Братислава;

: Попрад, Братислава; Германия : Нюрнберг, Ганновер, Мемминген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;

: Нюрнберг, Ганновер, Мемминген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн; Греция : Афины;

: Афины; Швеция : Стокгольм;

: Стокгольм; Польша : Варшава, Гданьск;

: Варшава, Гданьск; Иордания : Амман;

: Амман; Словения : Любляна;

: Любляна; Дания : Копенгаген;

: Копенгаген; Чехия: Брно, Острава.

Также лоукостер не будет летать из Львова по таким направлениям:

Словакия : Братислава;

: Братислава; Германия : Мюнхен, Штутгарт;

: Мюнхен, Штутгарт; Нидерланды : Амстердам;

: Амстердам; Чехия: Прага.

Читайте также: Wizz Air вернулся в аэропорт "Борисполь": куда летим

Реклама

SkyUp не будет осуществлять рейсы из Одессы по таким маршрутам:

В тренде Рынок топлива: как декларирование цен повлияет на стоимость горючего

Германия : Мюнхен;

: Мюнхен; Греция : Афины;

: Афины; Кипр: Ларнака;

Нидерланды: Амстердам.

Полеты из Запорожья не будут осуществляться в такие города:

Германия : Берлин, Штутгарт;

: Берлин, Штутгарт; Израиль : Тель-Авив;

: Тель-Авив; Чехия: Прага.

Перевочик отказал выполнять рейсы из Харькова по таким направлениям:

Словакия : Братислава;

: Братислава; Израиль : Тель-Авив;

: Тель-Авив; Чехия: Прага.

Как объяснили эксперты, авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Напомним, в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

Реклама

Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.