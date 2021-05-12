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SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет

12 мая, 12:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиакомпании обычно отказываются от права на полеты по тем направлениям, которые считают недостаточно перспективными

/ Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines потерял право на полеты по 33 маршрутам. Компания сама попросила аннулировать права на полеты. Это объясняет недавнюю отмену некоторых рейсов SkyUp в Европу.

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Решение об аннулировании приняла Государственная авиационная служба Украины, сообщает профильное издание Avianews.

SkyUp отказался от рейсов из Киева по таким направлениям:

  • Словакия: Попрад, Братислава;
  • Германия: Нюрнберг, Ганновер, Мемминген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;
  • Греция: Афины;
  • Швеция: Стокгольм;
  • Польша: Варшава, Гданьск;
  • Иордания: Амман;
  • Словения: Любляна;
  • Дания: Копенгаген;
  • Чехия: Брно, Острава.

Также лоукостер не будет летать из Львова по таким направлениям:

  • Словакия: Братислава;
  • Германия: Мюнхен, Штутгарт;
  • Нидерланды: Амстердам;
  • Чехия: Прага.

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SkyUp не будет осуществлять рейсы из Одессы по таким маршрутам:

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  • Германия: Мюнхен;
  • Греция: Афины;
  • Кипр: Ларнака;
  • Нидерланды: Амстердам.

Полеты из Запорожья не будут осуществляться в такие города:

  • Германия: Берлин, Штутгарт;
  • Израиль: Тель-Авив;
  • Чехия: Прага.

Перевочик отказал выполнять рейсы из Харькова по таким направлениям:

  • Словакия: Братислава;
  • Израиль: Тель-Авив;
  • Чехия: Прага.

Как объяснили эксперты, авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Напомним, в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

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Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.

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