Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Лоукостер SkyUp оголосив про "позапланові" рейси для заробітчан

9 травня, 14:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Щоб потрапити в країну призначення, сезонні працівники повинні надати документи від закордонних роботодавців

SkyUp відкриє новий напрямок до Туреччини в грудні

SkyUp відкриє новий напрямок до Туреччини в грудні / Фото: facebook.com/skyup.aero

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp в травні червні зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені, в насамперед, для сезонних працівників. Дати запланованих рейсів:

  • 12 травня: Київ – Гельсінкі (квитки у продажу);
  • 1 червня: Київ – Турку (квитки у продажу);
  • 11 червня – рейс в Вааса (ще немає в системі бронювання);
  • 16, 22 і 29 червня – рейси в Куопіо (немає в системі бронювання).
Реклама

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

Читайте також: У Польщі хочуть спростити працевлаштування іноземців

У SkyUp також нагадали, що громадяни України можуть потрапити до Фінляндії в таких випадках:

В тренді
Озолотилися, але не дуже. Скільки заробили майнери біткоїну за місяць
  • в'їжджає внесений до списку сезонних працівників;
  • є вид на проживання;
  • є поважна причина і документи, що підтверджують мету поїздки.

У разі в'їзду на сезонні роботи потрібно надати документи від роботодавця.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Європа закриває кордони для всіх, крім українських заробітчан. Які професії затребувані за кордоном, дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Заплатять навіть ті, хто не їздить – платні автодороги в Україні: що цікаво знати про цей проєкт
Заплатять навіть ті, хто не їздить – платні автодороги в Україні: що цікаво знати про цей проєктТранспорт
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літо
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літоТранспорт
Міст у Молдову і
Міст у Молдову і "золоті" огірки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Зустріч у Зеленського. В Україні побудують завод з виробництва трамваїв і поїздів
Зустріч у Зеленського. В Україні побудують завод з виробництва трамваїв і поїздівТранспорт
Шалені знижки і
Шалені знижки і "незручні" купюри ПриватБанку – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти