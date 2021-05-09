Лоукостер SkyUp оголосив про "позапланові" рейси для заробітчан

SkyUp відкриє новий напрямок до Туреччини в грудні / Фото: facebook.com/skyup.aero
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp в травні червні зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені, в насамперед, для сезонних працівників. Дати запланованих рейсів:
- 12 травня: Київ – Гельсінкі (квитки у продажу);
- 1 червня: Київ – Турку (квитки у продажу);
- 11 червня – рейс в Вааса (ще немає в системі бронювання);
- 16, 22 і 29 червня – рейси в Куопіо (немає в системі бронювання).
Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.
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У SkyUp також нагадали, що громадяни України можуть потрапити до Фінляндії в таких випадках:
- в'їжджає внесений до списку сезонних працівників;
- є вид на проживання;
- є поважна причина і документи, що підтверджують мету поїздки.
У разі в'їзду на сезонні роботи потрібно надати документи від роботодавця.
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