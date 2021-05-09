Лоукостер SkyUp оголосив про "позапланові" рейси для заробітчан

Щоб потрапити в країну призначення, сезонні працівники повинні надати документи від закордонних роботодавців

SkyUp відкриє новий напрямок до Туреччини в грудні / Фото: facebook.com/skyup.aero

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp в травні червні зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені, в насамперед, для сезонних працівників. Дати запланованих рейсів:

12 травня: Київ – Гельсінкі (квитки у продажу);

1 червня: Київ – Турку (квитки у продажу);

11 червня – рейс в Вааса (ще немає в системі бронювання);

16, 22 і 29 червня – рейси в Куопіо (немає в системі бронювання).

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Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

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У SkyUp також нагадали, що громадяни України можуть потрапити до Фінляндії в таких випадках:

в'їжджає внесений до списку сезонних працівників;

є вид на проживання;

є поважна причина і документи, що підтверджують мету поїздки.

У разі в'їзду на сезонні роботи потрібно надати документи від роботодавця.

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