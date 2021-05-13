Укрзалізниця отримає сотні французьких електровозів: третина деталей — українські

Президент Зеленський каже, що рівень локалізації виробництва має сягнути 35 відсотків

Локомотив Prima T8 AZ8A від компанії Alstom

Україна та Франція підписали рамкову угоду щодо оновлення парку вантажних електровозів, яка передбачає постачання компанією Alstom локомотивів на суму до 900 млн євро з рівнем локалізації виробництва 35%.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Президент Володимир Зеленський привітав укладення урядами України та Французької Республіки чотирьох рамкових угод на загальну суму понад 1,3 млрд євро (окрім поставки локомотивів, це – реконструкція мереж водопостачання у Києві, покращення постачання питної води в Луганській області та посилення захисту населення, територій та довкілля України від надзвичайних ситуацій), підписаних у межах візиту до України міністра економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мера.

Зеленський також наголосив на актуальності укладення угоди щодо оновлення парку залізничних локомотивів, оскільки відбуватиметься оновлення техніки і збільшення кількості робочих місць.

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За попередніми розрахунками, буде придбано 130 вантажних електровозів, повідомляє сайт "Укрзалізниці".

В компанії нагадали, що Alstom є одним із лідерів у виробництві електровозів і має значний досвід їх виготовлення для "української" колії 1520 мм. Alstom планує запропонувати Укрзалізниці локомотиви Prima T8, які можуть переміщати до 9 тис. тонн і рухатися зі швидкістю 120 км/год.

До 2025 року Укрзалізниця хоче придбати не менш як 50 одиниць, до 2033 — ще 265 локомотивів. Загальна потреба до 2033 року — не менш як 315 електровозів.

Нагадаємо, тижнем раніше на зустрічі Зеленського з керівництвом одного зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – швейцарської компанії Stadler CIS AG йшлося про те, що в Україні побудують завод з виробництва електричок і трамваїв.