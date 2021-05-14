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Спекулянтам дадут бой: автозаправкам ограничили торговую надбавку на бензин и дизтопливо

14 мая, 14:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Чтобы избежать спекуляций на рынке горючего, Кабмин изменил карантинное постановление

Автозаправка

Автозаправка / Фото: Сегодня

Кабинет министров установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива и бензина – не выше 7 грн и 5 грн за литр соответственно.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее ограничение для сетей автозаправочных станций внесено в правительственное "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

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Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо – это вынужденная и временная мера на период карантина и ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях, сообщила пресс-служба Минэкономики.

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В министерстве также заявили, что Кабмин выступает за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива, однако должен защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденного карантина. А предельный размер надбавки сделает невозможным манипуляции с ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования.

Напомним, Кабмин потребовал от сетей АЗС обязательно декларировать повышения розничных цен на топливо более чем на 1%, то есть на 27-28 коп./л и более. Декларировать надо за 20 дней до повышения (постановление №450). Речь идет только о бензине и дизеле, цены на автогаз под регулирование не подпадают.

Напомним, что в Украине каждый пятый литр бензина – поддельный:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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