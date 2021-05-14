Рынок труда ожил. Какие профессии оказались в топе, а кого ждет дефицит рабочих мест

Безработными в Украине остаются сотни тысяч человек. Для кого ситуация пойдет на поправку, объяснил бизнес-аналитик

Работодатели хотят быстрых денег / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Украинский бизнес адаптировался к условиям пандемии. Несмотря на то, что безработица остается высокой, активность работодателей уже начала стабильно расти. К лету повысился спрос на некоторые профессии:

Ищут менеджеров отдела продаж: компаниям нужны специалисты, способные приносить доход здесь и сейчас. Есть высокий спрос на IT и телеком-специалистов. Постоянно нужен медперсонал, причем, всех уровней: от санитаров до врачей.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал бизнес-эксперт, руководитель компании Performance Management Сергей Сароян.

В некоторых отраслях, наоборот, возник дефицит рабочих мест. Это сфера продаж и обслуживания, а также производство.

"Это связано в первую очередь с закрытыми границами – соискателям приходится искать работу на родине. В связи с эти впервые за долгое время число соискателей на эти позиции превысило объем размещенных вакансий", – отметил Сароян.

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А самой перспективной сферой – как по зарплатам, так и по количеству вакансий – остается IT.

"Наиболее востребованное направление, которое будет актуально в течение следующих 5-10 лет, – это определенно IT. Сфера многогранная, так что компания нужны все: от разработчиков ПО до обслуживателей IT-инфраструктуры. Зарплаты здесь самые интересные: доход хорошего специалиста сопоставим с зарплатой руководителя высшего звена из других сфер".

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Напомним, только по официальным данным безработными в Украине являются порядка 401 тысяч человек. Учитывая высокую долю теневого сектора (30-35%), реальные цифры могут оказаться гораздо выше.

Также сайт "Сегодня" разобрался, как зарплаты украинцев изменились за год. Экономисты признают, что средние заработки за год "от локдауна до локдауна" увеличились, но скорее арифметически, чем на самом деле.

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