Спекулянтам дадуть бій: автозаправкам обмежили торговельну надбавку на бензин і дизпальне

Автозаправка / Фото: Сьогодні

Кабінет міністрів встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизпального й бензину – не вище 7 грн і 5 грн за літр відповідно.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Відповідне обмеження для мереж автозаправних станцій внесено до урядової "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Читайте також: Ринок пального: як декларування цін вплине на вартість ресурсу

Запровадження урядом граничних торговельних надбавок на пальне – це вимушений і тимчасовий захід на період карантину та відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Реклама

У міністерстві також заявили, що Кабмін виступає за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального, однак має захистити простих споживачів, які й так постраждали від вимушеного карантину. А граничний розмір надбавки унеможливить маніпуляції з цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і запровадить прозорий механізм ціноутворення.

Нагадаємо, Кабмін зажадав від мереж АЗС обов'язково декларувати підвищення роздрібних цін на пальне більш, аніж на 1%, тобто на 27-28 коп./л і більше. Декларувати треба за 20 днів до підвищення (постанова №450). Йдеться тільки про бензин і дизель, ціни на автогаз під регулювання не підпадають.

Нагадаємо, що в Україні кожен п'ятий літр бензину – підроблений:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні