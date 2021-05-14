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В Україні подорожчали молоді огірки та капуста: в чому причина

14 травня, 11:57

Ксенія Капустинська , Ані Нікогосян

Ранні овочі стають менш доступними, а фермери скаржаться – вони змушені піднімати ціни, щоб відбити витрати, які несподівано зросли

Огірки в теплицях потребують багато води і тепла

Огірки в теплицях потребують багато води і тепла / Фото: Pixabay

В Україні подорожчали ранні овочі: молоду капусту на оптових ринках продають по 15 гривень за кілограм, огірки оптом – по 24 гривні. Головна причина – через тривалі весняні холоди опалювати теплиці довелося довше. Крім того, збір врожаю деяких культур довелося відкласти, розповіли "Сьогодні" фермери.

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У родині Василя Іванішко вирощують капусту вже понад 50 років. Перший урожай зазвичай збирають в кінці березня, та ця весна видалася дуже складною, урожай вже спізнився. Схожа історія – в родині Брич, яка займається вирощуванням тепличних огірків. У цьому році весь дохід від першого врожаю довелося витратити на дрова. Відбити витрати допоможе тільки підвищення цін.

"Коли дуже холодно, то огірок не росте. Йому головне, щоб було тепло і вода", – пояснила Олеся Брич.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, холоди також вдарили по урожаю полуниці в Україні – в цьому році її буде не багато. На Закарпатті вже закінчують збирати тепличну полуницю, а ось ґрунтової і досі немає.

Також ми розповідали, що в Україні вже з'явилися ферми, власники яких можуть зовсім не переживати через погоду. Читайте про те, як збирають по 12 врожаїв на рік без землі і сонця.

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