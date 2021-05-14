Ринок праці ожив. Які професії опинилися в топі, а кого чекає дефіцит робочих місць

Безробітними в Україні залишаються сотні тисяч людей. Для кого ситуація піде на поправку, пояснив бізнес-аналітик

Роботодавці хочуть швидких грошей / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Український бізнес адаптувався до умов пандемії. Незважаючи на те що безробіття залишається високим, активність роботодавців вже почала стабільно зростати. Напередодні літа підвищився попит на деякі професії:

Шукають менеджерів відділу продажів: компаніям потрібні фахівці, здатні приносити дохід тут і зараз. Є високий попит на IT і телеком-фахівців. Постійно потрібен медперсонал, причому, всіх рівнів: від санітарів до лікарів.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів бізнес-експерт, керівник компанії Performance Management Сергій Сароян.

У деяких галузях, навпаки, виник дефіцит робочих місць. Це сфера продажів і обслуговування, а також виробництво.

"Це пов'язано насамперед із закритими кордонами – претендентам доводиться шукати роботу на батьківщині. У зв'язку з цим вперше за довгий час число претендентів на ці позиції перевищило обсяг розміщених вакансій" , – зазначив Сароян.

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А найперспективнішою сферою – як по зарплатах, так і за кількістю вакансій – залишається IT.

"Найбільш затребуваний напрямок, що буде актуальним впродовж наступних 5-10 років, – це безперечно IT. Сфера багатогранна, тому компанія потрібні всі: від розробників ПЗ до обслуговувачів IT-інфраструктури. Зарплати тут найцікавіші: дохід хорошого фахівця можна порівняти з зарплатою керівника вищої ланки з інших галузей".

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Нагадаємо, тільки за офіційними даними безробітними в Україні є близько 401 тисяч людина. З огляду на високу частку тіньового сектору (30-35%), реальні цифри можуть виявитися набагато вище.

Також сайт "Сьогодні" розібрався, як зарплати українців змінилися за рік. Економісти визнають, що середні заробітки за рік "від локдауну до локдауну" збільшилися, але швидше за арифметично, ніж насправді.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні