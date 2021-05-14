Україна втрачає транзит газу – обсяг впав до мінімуму за останні 5 років

Замовлення на прокачку палива з країн ЄС в Україну скоротилися і зовсім у сім разів, відзвітував "Оператор газотранспортної системи"

Умови транзиту газу з РФ визначені в контракті від грудня 2019 року / Фото: AFP

Україна знизила транзит газу за підсумками січня-квітня 2021 року до мінімального значення за п'ять років – 14,1 млрд куб. м. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Головна причина падіння – умови діючого контракту з російським "Газпромом".

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

/ Фото: Оператор ГТС України

Транзит газу до Польщі склав 1,2 млрд кубометрів;

в Словаччину – 8,4 млрд кубометрів;

в Угорщину – 2,9 млрд кубометрів;

в Румунію – 0,4 млрд кубометрів;

в Молдову – 1,3 млрд кубометрів.

"Потужності ОГТСУ дозволяють здійснювати транзит природного газу в значно більших обсягах, ніж зараз заброньовано. На аукціоні за розподілом потужностей ми запропонували додатково продукт переривчастої місячної потужності на міждержавних точках входу з РФ на травень 2021 року. Однак учасники ринку, зокрема російська сторона, не виявили зацікавленості ", – зазначив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

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При цьому українська ГТС зробила на замовлення клієнтів транспортування 0,55 млрд куб. м газу з ЄС в Україну. Це в сім разів менше, ніж за аналогічний період 2020 року. У режимі віртуального реверсу надходження газу в Україну склали 0,49 млрд куб. м, або 88%.

Нагадаємо, за рік отримала майже 50 млрд доходу від перекачування російського газу. У 2020 році транзит російського газу в Європу через українську ГТС склав 55,8 млрд куб. м (-38% в порівняно з 2019 роком).

Транзитну угоду між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019 строком на п'ять років. Воно передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м на добу) в 2021-2024 роках.