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Втрати зростають – в Україні прискорилося падіння ВВП

14 травня, 16:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Порівняно з IV кварталом 2020 року українська економіка показує значно гірший результат

/ Фото: AFP

Падіння валового внутрішнього продукту України в I кварталі 2021 року до аналогічного періоду 2020 року прискорилося до 2% з 0,7% в IV кварталі 2020 року.

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Про це з посиланням на попередні дані повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з ними, щодо IV кварталу минулого року ВВП в I кварталі цього року знизився (з урахуванням сезонного чинника) на 1,1%, тоді як кварталом раніше цей показник становив 0,8%.

Нагадаємо, місяцем раніше Нацбанк України погіршив прогноз зростання реального ВВП 2021 року з 4,2% до 3,8%. Це було зроблено через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантину. 2022-2023 років зростання економіки буде близьким до 4%.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує в Україні зростання ВВП на 4% в 2021 році і 3,4% у 2022-му.

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Також повідомлялося, що в березні 2021 Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання економіки України в 2021 до 3,8% ВВП після минулого підвищення з 1,5% до 3%. А от на 2022 прогноз став трохи гіршим – 3% зростання замість 3,1%.

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