"Північний потік – 2" під загрозою: коли США можуть ввести нові санкції

США можуть ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", який зараз очікує рішення про сертифікацію, вже в грудні.
Про це заявив екс-посол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт, передає Укрінформ.
"Дуже ймовірно, що в грудні дебатуватиметься пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, яку залучено до планування, будівництва або експлуатації "Північного потоку-2", – заявив Берт.
Він вважає, що вже в жовтні конгресмени будуть обговорювати питання введення санкцій проти газопроводу, а вето з боку президента США Джо Байдена буде малоймовірним.
США підтримали поправки до оборонного бюджету
23 вересня Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".
Як зазначив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".
При цьому він уточнив, що Україна веде роботу з Конгресом США, "щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків з санкцій".
Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь в процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG в якості незалежного газотранспортного оператора. Польська сторона буде доводити, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу.
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