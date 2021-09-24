"Північний потік – 2" не запустять? У Німеччині пригрозили зупинкою газопроводу

Лашет заявив, що Німеччині потрібен цей економічний проєкт, але вона готова зупинити його, якщо Росія порушить угоду

Лашет переконаний, що Україна не повинна постраждати при запуску газопроводу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію. У той же час, при цьому повинні враховуватися інтереси України.

Про це він заявив в ході останніх передвиборних дебатів, передає DW.

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Лашет заявив, що Німеччині потрібен газопровід, адже для країни це економічний проєкт. Крім того, якщо Німеччина зупинить інші види енергії, то їй знадобиться газ.

"Але для мене важливо те, щоб уряд дотримувався визначеної раніше позиції, а саме, що Україна як транзитна країна в результаті не постраждає. Якщо Росія порушить цю угоду, угода буде негайно зупинена", – додав він.

Польща братиме участь в сертифікації "Північного потоку – 2"

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Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь в процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG в якості незалежного газотранспортного оператора.

Польська сторона буде доводити, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу.

У Польщі також говорять, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС.