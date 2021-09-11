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Використовують як зброю проти України – Єрмак про російський "Північний потік-2"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
11 вересня, 10:31
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Єрмак заявив, що Росія почала використовувати газопровід проти України
Єрмак заявив, що Росія почала використовувати газопровід проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

Про це він заявив в рамках форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

"Ми вважаємо, що вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream як зброю проти України", – сказав Єрмак.

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Він звернув увагу на дані біржі IC Future, там в ході торгів ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, досягнувши 57,25 євро за мегават/год.

"Північний потік-2" добудували

10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня. На думку глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз запрацювати, так як зараз Росія не готова грати за європейськими правилами.

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