Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Северный поток – 2" под угрозой: когда США могут ввести новые санкции

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
30 сентября, 09:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США, включая законодательство о санкциях
Против "Северного потока-2" могут ввести новые санкции
Против "Северного потока-2" могут ввести новые санкции / Фото: Коллаж: Сегодня

США могут ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", который сейчас ожидает решение о сертификации, уже в декабре.

Об этом заявил экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт, передает Укринформ.

Реклама

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации "Северного потока-2", - заявил Берт.

Он считает, что уже в октябре конгрессмены будут обсуждать вопрос введения санкций против газопровода, а вето со стороны президента США Джо Байдена будет маловероятным.

США поддержали поправки в оборонный бюджет

23 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".

Реклама

Как отметил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока-2".

При этом он уточнил, что Украина ведет работу с Конгрессом США, "чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций".

Польская газовая госкомпания PGNiG будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Польская сторона будет доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода.

Реклама

Также читайте новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять