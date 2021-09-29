Две части плана Путина: как "Северный поток-2" помог отвлечь внимание от "Турецкого"

Должны были запуститься одновременно: на что направлен план Кремля и какую роль в нем играют "Северный" и "Турецкий" потоки

Как Венгрия помогла России достичь тройной геополитической победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия, подписанием нового договора с Газпромом, обеспечила Кремлю тройной геополитический успех считает экономический обозреватель Андрей Гурков.

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Об этом пишет издание Deutsche Welle в среду, 29 октября.

По словам Гуркова, Венгрия подрывает единство Евросоюза и премьер страны Виктор Орбан в очередной раз продемонстрировал свое пренебрежение к позиции стран-союзников и Еврокомиссии.

"Будапешт снова пошел на сепаратные договоренности с Москвой, как это уже было в этом году с закупкой вакцины" Спутник V ", которая не получила официального разрешения на использование в ЕС", – заявил обозреватель.

При чем тут "Северный поток-2"?

По мнению Гуркова, "Северный потик-" и "Турецкий поток" являются частями одного плана Кремля с тог, как полностью лишить Украину транзита.

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Однако весь мир был настолько занят противодействием "Северного потока-2", что забыл о важности "Турецкого" или, как его называют – Балтийского.

"Но оба морских трубопроводы – один в Балтике, другой в Черном море – существуют частью единого стратегического плана Кремля направить экспорт российского газа в Европу в обход Украины с севера и с юга", – отметил обозреватель.

Он также напомнил, что по российскому плану, оба трубопровода должны запуститься одновременно. По мнению Гуркова, хотя данный план прежде сорвался, в Москве не отказались от его реализации.

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