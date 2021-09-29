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Дві частини плану Путіна: як "Північний потік-2" допоміг відволікти увагу від "Турецького"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 13:58
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Мали запуститись одночасно: на що спрямований план Кремля та яку роль в ньому грають "Північний" і "Турецький" потоки
Як Угорщина допомогла Росії досягти потрійної геополітичної перемоги
Як Угорщина допомогла Росії досягти потрійної геополітичної перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина, підписанням нового договору із Газпромом, забезпечила Кремлю потрійний геополітичний успіх вважає економічний оглядач Андрій Гурков.

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Про це пише видання Deutsche Welle в середу, 29 жовтня.

За словами Гуркова, Угорщина підриває єдність Євросоюзу і прем’єр країни Віктор Орбан вкотре продемонстрував свою зневагу до позиції країн-союзників та Єврокомісії.

"Будапешт знову пішов на сепаратні домовленості з Москвою, як це вже було цього року із закупівлею вакцини "Спутник V", котра не отримала офіційного дозволу на використання в ЄС", – заявив оглядач.

До чого тут "Північний потік-2"?

На думку Гуркова, "Північний потік-" та "Турецький потік" є частинами одного Плану Кремля з тог, як повністю позбавити Україну транзиту.

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Однак весь світ був на стільки зайнятий протидією "Північного потоку-2", що геть забув про важливість "Турецького" або, як його називають – Балтійського.

"Але ж обидва морських трубопроводи – один в Балтиці, інший у Чорному морі – є частиною єдиного стратегічного плану Кремля спрямувати експорт російського газу в Європу в обхід України з півночі і з півдня", – наголосив оглядач.

Він також нагадав, що за російським планом, обидва трубопроводи мали запуститися одночасно. На думку Гуркова, хоча цей план колись зірвався, у Москві не відмовились від його реалізації.

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