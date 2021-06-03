"Податок на Google" і Туреччина по-новому – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Платити за інтернет-сервіси доведеться більше, дістатися до українського моря стане легше, а ось поїздки на закордонні курорти ускладнилися

Сезон відпусток набирає обертів: подорожувати всередині країни стає легше, а ось на турецькі курорти так просто вже не вирватися. Фінансові питання теж не втрачають актуальності – українцям доведеться більше платити за додатки для смартфонів і підписки на музику в інтернеті. До того ж є ризик, що в літню спеку по кишені битимуть ціни на пиво.

"Податку на Google" – бути

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Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 4184, яким вводиться так званий податок на Google. Він передбачає обов'язок для великих іноземних компаній платити податки за надання електронних послуг на території України. Зокрема, це 20% ПДВ.

За словами експертів, бізнес перекладе нові витрати на споживачів контенту. Тобто для нас незабаром подорожчають на 20%:

підписки на сервіси (відео, музика, кіно і т.д.);

платні програми в Google Play або App Store;

платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх і т.д.).

До Туреччини – за новими правилами

З 4 червня Туреччина знову змінює умови в'їзду для громадян України. Всього два тижні українці могли в'їжджати в цю країну без здачі ПЛР-тестів. Тепер для перетину кордону потрібно буде надати один з чотирьох документів (обов'язково англійською мовою):

ПЛР-тест (не пізніше 72 годин);

тест на антиген (не пізніше 48 годин);

довідка про повну вакцинацію від COVID-19 (не менше 14 днів);

довідка про те, що людина перехворіла на коронавірус (в останні півроку).

Міцне пиво буде дорожчати

Зараз все пиво в Україні обкладається однаковим акцизом – в залежності від літражу (2,78 грн за 1 л). Але в Кабміні вирішили, що це несправедливо і запропонували перекроїти систему. Законопроект уже зареєстрований в Раді.

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В результаті міцне пиво може стати дорожчим за напій з більш низьким вмістом алкоголю. Чиновники запропонували ставку 59,82 грн за 1 л 100% -го спирту, тобто:

для пива з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн/л;

з вмістом 8% спирту – 4,79 грн/л.

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Ціни на квартири ростуть

Житлова нерухомість навіть за карантинний рік подорожчала більш, ніж на 10%. І це ще не кінець: до кінця 2021-го ціни можуть піднятися ще на 20%. Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав бізнес-експерт Сергій Сароян. Причина – інфляція в 8,4%. Вона призвела до подорожчання і будівельних матеріалів (особливо бетону і арматури), і робіт.

Найсильніше подорожчають одно-двокімнатні квартири в нових будинках і на якісній вторинці. А ось житло в типовій радянській забудові може навіть подешевшати через відсутність попиту.

Плюс два потяги до моря

"Укрзалізниця" відновить курсування ще двох "морських" поїздів:

№ 472/471 Дніпро – Бердянськ;

№ 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ.

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Докладного розкладу компанія поки не опублікувала, але вже пообіцяла, що квитки на рейси скоро з'являться у продажу.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв 2 червня про судіпо ПриватБанку та пілот "Нафтогазу" і "Нової пошти".

А про те, як виросте прожитковий мінімум в Україні і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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