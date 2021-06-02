Суд щодо ПриватБанку і пілот "Нафтогазу" і "Нової пошти" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Поки колишні власники націоналізованого ПриватБанку намагаються повернути час назад, у "Нафтогазі" і "Новій пошті" – працюють над сьогоденням, а в Кабміні – думають про майбутнє мільйонів українців.

Накопичувальні пенсії

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін затвердив створення робочої групи із запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення і розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

За його словами, уряд активно працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, що передбачає зниження податків, які зараз платять українці до бюджету. Податки направлятимуться на особисті пенсійні рахунки людей, де інвестуватимуться і примножуватимуться.

Він додав, що не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде хороший додатковий дохід до державної солідарної пенсії.

Націоналізація ПриватБанку

Госпсуд Києва закрив провадження за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу банку, в результаті яких держава стала власником 100% акцій ПриватБанку в грудні 2016 року.

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Провідний юрист НБУ Віктор Григорчук пояснив, що, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 590-IX, судові провадження в господарських справах за позовом колишнього учасника банку в разі невідповідності обраних позивачем заходів захисту вимогам Господарського процесуального кодексу України підлягають закриттю.

А держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на акції банку і акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

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Водійські права для біженців

Кабмін дозволив внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій Україною території отримувати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Для цього їм необхідно надати довідку про взяття на облік як переселенців.

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Тепер, щоб отримати права, переселенцям необхідно надати довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи або показати її відображення в електронній формі на порталі "Дія".

Пілот "Нафтогазу" і "Нової пошти"

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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" і "Нова пошта" запустили пілотний проєкт зі зміни постачальника газу. Протягом червня-липня понад 1800 відділень "Нової пошти" у віддалених населених пунктах прийматимуть заявки від клієнтів на перехід до "Нафтогазу".

Для подачі заявки на зміну постачальника газу клієнт повинен пред'явити у відділенні "Нової пошти" свій EIC-код (16-значний персональний газовий номер квартири або будинку клієнта) і пакет оригіналів документів:

паспорт;

ІПН;

документ про право власності на житло;

згода співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла.

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З Франека до Ужгорода – за 7 годин

"Укрзалізниця" анонсувала з 4 червня пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород і назад. До Стрия можна буде дістатися новим поїздом № 807/808 Івано-Франківськ – Ківерці "Прикарпатський експрес", який відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20 і прибуватиме о 17:48 до Стрия. Там українці зможуть пересісти на регіональний поїзд № 829/830 Львів – Ужгород (відправлення о 17:58) і прибути до Ужгорода о 22:22. Тобто дорога між адміністративними центрами Прикарпаття і Закарпаття займе сім годин.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв 1 червня про перерахунок пенсій, ціну газу і знижки від МАУ.

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Також нагадаємо, що Білорусь може припинити постачання 95-го бензину до України:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа