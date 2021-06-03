Ще два поїзди до моря: "Укрзалізниця" додала літні маршрути до Бердянська

Квитки скоро з'являться у продажу, запевнили в компанії-перевізнику. Тоді ж стане відомий докладний розклад рейсів

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширення маршрутної мережі на літо. Перевізник відновить курсування ще двох "морських" поїздів:

№ 472/471 Дніпро – Бердянськ;

№ 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

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Докладного розкладу компанія поки не опублікувала, але вже пообіцяла, що квитки на відновлені рейси до Бердянська скоро з'являться у продажу.

Нагадаємо, в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначений прямий рейс з Чернігова на Прикарпаття та Буковину.

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Також на початку червня починають курсувати поїзди до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська: з 3 червня № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ, а з 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ.

Крім того, компанія відновила міжнародне сполучення з ЄС. З 1 червня потяг Київ – Відень почав курсувати щодня. Квитки можуть придбати всі бажаючі в міжнародних квиткових касах вокзалів. Однак потрібно дотримуватися коронавірусних норм і не забувати про правила в'їзду на територію Австрії.