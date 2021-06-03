"Укрзалізниця" з’єднає крайні точки країни: прямий рейс із Чернігова на Прикарпаття та Буковину

Перевізник вирішив рейси із Чернівців та Франківська до Києва подовжити ще на 150 км, аж до Чернігова

З 1 липня "Укрзалізниця", яка призначила поїзд між трьома туристичними регіонами, подовжує до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ — Київ та № 118/117 Чернівці — Київ. Поїзди матимуть додаткову зупинку на великій вузловій станції Ніжин.

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Про це національний перевізник повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Поїзд № 43/44 відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55 і прибуватиме до Чернігова о 12:43. У зворотний бік відправлення о 14:40 та прибуття до Івано-Франківська о 05:43. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 118/117 вирушатиме із Чернівців о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. У зворотний бік відправлення о 16:09 та прибуття до Чернівців о 07:57.

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала з 4 червня пересідне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород і назад. До Стрия можна буде дістатися новим поїздом № 807/808 Івано-Франківськ – Ківерці "Прикарпатський експрес", який відходитиме з Івано-Франківська о 15:20 і прибуватиме о 17:48 до Стрия. Там українці зможуть пересісти на регіональний поїзд № 829/830 Львів – Ужгород (відправлення о 17:58) і прибути до Ужгорода о 22:22. Тобто дорога між адміністративними центрами Прикарпаття і Закарпаття триватиме сім годин.

Також писали, що з 24 по 28 червня у Львові проходитиме Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю "Укрзалізниця" тимчасово перетворить поїзд "Інтерсіті+" № 715 Київ – Львів на спеціальний "Джазовий експрес". У вагонах будуть вмикати джазову музику. Також компанія розіграє два квитки на відкриття фестивалю. І хоча дістатися Львова в ці дні можна будь-яким із чотирьох десятків поїздів, "Джазовий експрес" – найзручніший: рушає зі столиці о 06:50 і прибуває до Львова о 13:45.

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