Еще два поезда к морю: "Укрзализныця" добавила летние маршруты в Бердянск

Билеты скоро появятся в продаже, заверили в компании-перевозчике. Тогда же станет известно подробное расписание рейсов

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширение маршрутной сети на лето. Перевозчик возобновит курсирование еще двух "морских" поездов:

№ 472/471 Днепр – Бердянск;

№ 552/551 Кривой Рог – Бердянск.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Подробного расписания компания пока не опубликовала, но уже пообещала, что билеты на восстановленные рейсы до Бердянска скоро появятся в продаже.

Напомним, в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.

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Также в начале июня начинают курсировать поезда к морю из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска: с 3 июня № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ, а с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ.

Кроме того, компания восстановила международное сообщение с ЕС. С 1 июня поезд Киев – Вена начал курсировать ежедневно. Билеты могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако нужно соблюдать коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Австрии.