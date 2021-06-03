"Укрзализныця" соединит крайние точки страны: прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину

Перевозчик решил рейсы из Черновцов и Франковска в Киев продолжить еще на 150 км, до Чернигова

С 1 июля "Укрзализныця", которая назначила поезд между тремя туристическими регионами, продолжит до Чернигова маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев. Поезда будут иметь дополнительную остановка на крупной узловой станции Нежин.

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Об этом национальный перевозчик сообщает в своем Telegram-канале.

Поезд № 43/44 будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43. В обратную сторону отправление в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 118/117 будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. В обратную сторону отправление в 16:09 и прибытие в Черновцы в 7:57.

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Напомним, "Укрзализныця" анонсировала с 4 июня пересадочное сообщение по маршруту Ивано-Франковск – Стрый – Ужгород и обратно. В Стрый можно будет добраться новым поездом № 807/808 Ивано-Франковск – Киверцы "Прикарпатский экспресс", который будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в 17:48 в Стрый. Там украинцы смогут пересесть на региональный поезд № 829/830 Львов – Ужгород (отправление в 17:58) и прибыть в Ужгород в 22:22. То есть дорога между административными центрами Прикарпатья и Закарпатья займет 7 часов.

Также говорилось, что с 24 по 28 июня во Львове будет проходить Leopolis Jazz Fest. На время фестиваля "Укрзализныця" временно превратит поезд "Интерсити+ № 715 Киев – Львов в специальный "Джазовый экспресс". В вагонах будут включать джазовую музыку. Также компания разыграет два билета на открытие фестиваля. И хотя добраться до Львова в эти дни можно любым из четырех десятков поездов, "Джазовый экспресс" – самый удобный: отправляется из столицы в 06:50 и прибывает во Львов в 13:45.

Напомним, о чем раньше рассказывали новости "Сегодня":