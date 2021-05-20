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"Укрзалізниця" призначила ще один літній поїзд до Одеси

20 травня, 16:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Потяги почнуть курсувати з 3 червня і відправлятимуться в рейси через день. Зупинок на шляху проходження буде багато

УЗ оновлює літній розклад

УЗ оновлює літній розклад / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

"Укрзалізниця" (УЗ), яка тимчасово змінила розклад частини поїздів, оголосила про відкриття нового рейсу по Україні – з Лисичанська в Одесу. Поїзд № 269/270 курсуватиме з 3 червня по непарних числах в Одесу і по парних – назад. Відправлення з Лисичанська – о 17:04, з Одеси – в 19: 2; прибуття в Одесу – о 12:10, в Лисичанськ – о 15:34.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

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Поїзд буде робити зупинки на станціях Рубіжне, Кремінне, Сватове, Куп'янськ-Вузловий, Чугуїв, Харків, Люботин, Коломак, Полтава-Південна, Кременчук, Павлиш, Користівка, Знам'янка, Кропивницький, Новоукраїнка, Помічна, Южноукраїнськ, Вознесенськ.

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Нагадаємо, також з червня поїзди з'єднають Чернігів і Суми з курортної Одесою. № 213/214 Суми – Одеса курсуватиме з 15 червня, №204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса – з 17 червня.

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Також УЗ пустила по Україні новий щоденний потяг і відкрила продаж квитків на міжнародні рейси, які раніше скасовувала через пандемію коронавірусу.

Дивіться на відео, як потяг Київ – Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі:

Відео: Halyna Poptsova/Facebook

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