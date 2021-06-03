В Україні може подорожчати міцне пиво – чиновники задумали перекроїти акциз

Акциз на пиво захотіли прив'язати до міцності напою / Фото: Pixabay

Ставку оподаткування пива акцизним податком запропонували розраховувати за міцністю напою, а не за його літражем. Така пропозиція Кабінету міністрів міститься у законопроекті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, що зареєстрований у Верховній Раді.

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Наразі пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.

Документ пропонує ставку 59,82 грн за 1 л 100%-го спирту, тобто:

для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн/л;

з вмістом 8% спирту – 4,79 грн/л.

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Нагадаємо, крім того, в Україні зібралися знову підвищити мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв. У список увійшли горілка та інші міцні напої, а також вермути, ароматизовані вина та сидр. Ціни на натуральні виноградні вина, ігристі вина та газовані винні напої поки що не чіпатимуть.

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Мінімальні ціни на більшість видів алкоголю в Україні не змінювалися з вересня 2018 року.

Також повідомлялося, що депутати намагаються обмежити продаж медикаментів дітям. Йдеться про всі препарати без винятку, навіть вітаміни – їх хочуть продавати тільки тим, кому виповнилося 14 років.