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В Україні може подорожчати міцне пиво – чиновники задумали перекроїти акциз

3 червня, 15:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Наразі усі види пива обкладаються акцизним податком за єдиною ставкою, але Кабінет міністрів захотів змінити систему

Акциз на пиво захотіли прив'язати до міцності напою

Акциз на пиво захотіли прив'язати до міцності напою / Фото: Pixabay

Ставку оподаткування пива акцизним податком запропонували розраховувати за міцністю напою, а не за його літражем. Така пропозиція Кабінету міністрів міститься у законопроекті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, що зареєстрований у Верховній Раді.

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Наразі пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.

Документ пропонує ставку 59,82 грн за 1 л 100%-го спирту, тобто:

  • для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 грн/л;
  • з вмістом 8% спирту – 4,79 грн/л.

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Нагадаємо, крім того, в Україні зібралися знову підвищити мінімальні ціни на окремі види алкогольних напоїв. У список увійшли горілка та інші міцні напої, а також вермути, ароматизовані вина та сидр. Ціни на натуральні виноградні вина, ігристі вина та газовані винні напої поки що не чіпатимуть.

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Мінімальні ціни на більшість видів алкоголю в Україні не змінювалися з вересня 2018 року.

Також повідомлялося, що депутати намагаються обмежити продаж медикаментів дітям. Йдеться про всі препарати без винятку, навіть вітаміни – їх хочуть продавати тільки тим, кому виповнилося 14 років.

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