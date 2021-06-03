Рада ввела "податок на Google" – для українців подорожчають додатки та підписки

Міжнародні компанії повинні будуть платити 20% ПДВ за свої послуги, витрати перекладуть на кінцевих споживачів контенту

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 4184, яким вводиться так званий податок на Google. Він передбачає обов'язок для великих іноземних компаній платити податки за надання електронних послуг на території України. Зокрема, це 20% ПДВ. Законопроект підтримали 283 депутата.

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ПДВ передбачається брати з усього контенту, за який українці сьогодні платять гроші. Відповідно, для кінцевих споживачів подорожчають:

підписка на сервіси (відео, музика, кіно і т.д.);

платні програми в Google Play або App Store;

платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх і т.д.).

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"У нас є багато міжнародних компаній, які надають українцям платні послуги. Наприклад, платну підписку. У того ж Google є преміум-підписка на YouТube, є платні функції у Facebook або Viber: стікери, дзвінки на стаціонарні телефони. Зараз українці платять гроші за ці послуги, але з них ніяких податків не стягується. А цей законопроєкт вводить для таких платежів 20%-вий податок", – пояснював сайту "Сьогодні" digital-адвокат Андрій Шульгін.

Нагадаємо, представники бізнесу та експерти вважають, що владі потрібно знайти шляхи наповнення бюджету, не збільшуючи податковий тиск на економіку.

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