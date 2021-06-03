Зарплати українців зменшилися – в чому причина

У квітні працівник в середньому отримав на піввідсотка менше, ніж у березні

У квітні середня зарплата в Україні зменшилася порівняно з березнем на 69 грн – тепер вона становить 13 543 грн. Чому це сталося і чи стане зниження зарплат трендом, чи в травні знову треба чекати їхнє зростання, з'ясував сайт "Сегодня".

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Де скільки тепер платять

Порівняно з березнем номінальні зарплати зменшилися всього на 0,5%, а от реальні, тобто з урахуванням інфляції, стали меншими на 1,2%, це вже помітніше. У регіонах заробітки змінилися різноспрямовано: в 10 областях вони знизилися, в 14-ти підвищилися. Побільшали зарплати і в Києві. При цьому в країні зросла заборгованість із зарплати.

Найбільше знизилися зарплати на Донбасі, відразу на 2021 грн порівняно з березнем або на 12,7%. Та й в цілому падіння заробітків охопило східні, південно-східні і південні регіони: від Дніпропетровщини до Одещини. На заході країни багато втратили в зарплатах працівники Рівненщини та Волині (див. інфографіку). Найменше впали заробітки на Буковині – мінус 35 грн або 0,3%.

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В областях, де зарплати збільшилися, найбільше зростання в процентах вийшло у Тернопільській області: на 5,8% (+640 грн), а в грошах – в Кіровоградській області – на 774 грн. Найменше додали працівникам Закарпаття – плюс 70 грн.

Як змінилися заробітки за галузями

Зниження зарплат відбулося в більшості галузей економіки: в дев'яти з 16-ти, які охоплює статистика. Найбільше впали заробітки в сфері готельного бізнесу і громадського харчування – на 9,9% (на 770 грн), торгівлі – на 8,4% (на 1161 грн) і надання інших видів послуг (ремонти, інший дрібний сервіс) – на 7% (на 928 грн).

Зарплати за квітень найбільше зросли у сфері виробничої, наукової і технічної діяльності – на 16,6% (на 3115 грн), сільському господарстві – на 16,5% (на 1560 грн) і будівництві – на 6,4% (на 658 грн).

Найвищі зарплати за підсумками квітня в IT-сфері – 27 101 грн (зростання на 6,3%), найнижчі в закладах громадського харчування і готельному бізнесі – 6979 грн.

Чому знизилися зарплати

Експерти кажуть, що зниження зарплат пов'язане з черговим введенням локдауна, який, як і рік тому, вдарив по сфері готельного бізнесу і громадського харчування, торгівлі та наданню дрібних послуг – цим людям влада фактично заборонила працювати. Очевидно, що за час простою платити зарплату працівникам було ні з чого.

"Рік тому, коли в середині березня ввели перший локдаун, була така ж картина, – зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Але рік тому зарплати в квітні впали на 9% порівняно з березневими або більш ніж на 1000 гривень, тому нинішнє зменшення зовсім невелике. А квітень до квітня, через низьку базу порівняння, номінальні зарплати виявилися вищими за торішні майже на 30%".

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Економіст також звернув увагу, що зарплати знизилися в основному в промислових, а не в аграрних регіонах. У сільськогосподарських областях вони, навпаки, зросли, бо була в розпалі посівна, та й локдаун аграріїв не торкнувся.

Глава Секретаріату ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський також говорить, що зниження зарплат у квітні – очікувана тенденція. Підвищення заробітків в агросекторі, IT-секторі не змогло перекрити зниження в промисловості, торгівлі, фінансовій сфері. Тому в підсумку середня зарплата виявилася нижчою, ніж у березні. Хоча в галузях, стійких до протиепідемічним обмеженням – крім агро- і IT- сектору, це будівництво, транспорт, пошта, операції з нерухомістю, зарплати були більші, ніж у березні, на 4-6%.

Чого очікувати далі

Експерти не прогнозують значного зростання зарплат у травні, більше того, їх думки відрізняються навіть у питанні зміни тренда.

Олег Пендзин песимістичний: за його оцінками, травнева зарплата в кращому випадку виявиться на рівні квітневої. Однією з причин стане велика кількість вихідних днів, адже багато працівників, перш за все, в промисловості і на будівництві, зарплату отримують від виробітку.

Андрій Забловський сподівається, що травневі середні заробітки будуть вищими від квітневих, але не набагато, в межах 1-2%. Тобто виростуть на 150-250 грн.

"Зростання зарплат все ж очікується, бо локдаун припинений, епідемія пішла на спад, економіка відновлюється. Але інфляція в найближчі місяць-два буде випереджати номінальне зростання заробітків", – акцентував Андрій Забловський.

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Якщо порахувати зміну середньої зарплати за рік, то у квітні вона, виявляється, збільшилася відразу на 30% порівняно з квітнем минулого року. Правда, у квітні-2020 вона різко зменшилася через перший локдаун. Детальніше дивіться в сюжеті

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