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В Україні просіли середні зарплати: ТОП-5 областей-аутсайдерів

28 травня, 15:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За рік номінальна заробітна плата зросла на 30%, а з початку року – близько 10 відсотків, повідомляє Держстат

У квітні-2021 середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 13543 грн, що у 2,3 разу вище рівня мінімальної зарплати (6000 грн).

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з березнем, розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 0,5%, а за останні 12 місяців (відносно квітня-2020) збільшився на 29,8%.

Індекс реальної зарплати у квітні-2021 порівняно з березнем становив 98,8%, а відносно квітня-2020 – 119,7%.

На тлі середньої зарплати по Україні (13543 грн) і по Києву (20422) виділяються п’ять областей-аутсайдерів:

В тренді
В Україні просіли середні зарплати: ТОП-5 областей-аутсайдерів
  • Херсонська – 10 647 грн;
  • Волинська – 10 777 грн;
  • Кіровоградська – 10 780 грн;
  • Чернівецька – 10 826 грн;
  • Чернігівська – 11 174 грн.
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Нагадаємо, у березні-2021 середня зарплата штатного працівника становила 13 612 грн, що порівняно з середньою зарплатою в лютому вище на 8,5%.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в лютому-2021 рокусередня зарплата підвищилася до 12 549 грн після 12 337 грн к січні. Зростання за місяць становило 1,7%. А порівняно з лютим-2020 зарплати зросли на 15,7%.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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