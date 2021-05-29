В Україні зросла заборгованість по зарплаті: за місяць – ще 180 мільйонів

Левова частка боргу виникла в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській областях і Києві

На 1 травня сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3567,6 млн грн, або 105,4% порівняно з 1 квітня 2021.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

На початок квітня-2021 заборгованість становила 3385 млн грн, тобто була на 183 млн меншою. А порівняно з травнем-2020 заборгованість зросла на 1115 млн (рік тому було 2453 млн).

На початок травня цього року основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%).

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При цьому дві третини боргу припало на п’ять регіонів України: Донецьку (23,2%), Харківську (13,3%), Дніпропетровську (10,7%), Сумську (8,7%) області та Києві (12,9%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти упродовж 2019–2020 років, на 01 травня 2021 становила 165,9 млн грн.

Нагадаємо, у квітні-2021 середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 13543 грн, що у 2,3 разу вище рівня мінімальної зарплати (6000 грн). При цьому за останні 12 місяців (відносно квітня-2020) вона зросла на 29,8%.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні