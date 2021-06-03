Іпотека ні до чого. Чому в Україні стрімко зростають ціни на квартири

Доступні кредити на житло можуть зберегти попит навіть в пропащий літній сезон, але загальну тенденцію на ринку нерухомості це не змінює

В Україні навіть за відсутності наднизьких ставок по іпотеці та стійкого зростання економіки підвищуються ціни на нерухомість. Причина – інфляція, що за підсумками квітня становила 8,4%. Вона призвела до подорожчання і будівельних матеріалів (особливо бетону і арматури), і робіт. Але інфляція не впливає на ринок нерухомості моментально, тому основний ефект ще попереду. До кінця року зростання цін на житло може прискоритися до 20%.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник Perfomance Management, бізнес-експерт Сергій Сароян.

Найсильніше, на його думку, подорожчають одно-двокімнатні квартири в нових будинках і на якісній вторинці. А ось житло в типовій радянській забудові може навіть подешевшати через відсутність попиту.

"Влітку продажі традиційно падають, але ми цілком можемо побачити збереження попиту завдяки іпотечним програмам. І не варто забувати, що за відсутності інших реальних альтернатив нерухомість залишається єдиним зрозумілим способом [довгострокового] інвестування для українців", – вважає Сароян.

Він нагадав, що в Україні спостерігається досить високий інтерес до іпотеки під 7%, але говорити про масовий попит не доводиться. Через ту ж високу інфляцію Україна не може собі дозволити наднизьку облікову ставку. Але якщо іпотека стане популярнішою, зростання цін на нерухомість теж прискориться.

"Щоб в країні виник по-справжньому сильний інтерес до іпотеки, ставки мають бути істотно нижчими. Звичайно, мріяти про 2,5% річних, як у США, не доводиться через суттєву різницю в процентних ставках: у ФРС її тримають близько нульового рівня, тоді як НБУ збільшив її до 7,5%. Саме від цієї величини залежить вартість банківських продуктів, за нею фінансові організації залучають позикові кошти від регулятора", – пояснив Сароян.

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%.

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А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":