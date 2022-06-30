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З 1 липня життя українців за кордоном зміниться: чого очікувати в Польщі, Ізраїлі та Австрії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 16:45
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Розповідаємо про головні нововведення липня, що стосуються українців за межами країни
Коротко про головні зміни для українців за кордоном
Коротко про головні зміни для українців за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільйони українців виїхали за кордон у пошуках прихистку від війни. Європейські країни розгорнули програми підтримки для тимчасово переміщених осіб.

Однак поступово в програмах відбуваються зміни. Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, на що чекати українцям за кордоном з 1 липня.

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Польща

На харчування та ночівлю українців у Польщі держава виділяє 40 злотих (275 грн) на добу. З 1 липня виплати припинять, але не для всіх – кожен випадок розглядатимуть окремо.

Зокрема на добові 40 злотих можуть розраховувати біженці, що прибули в країну після 24 лютого, але перебувають там менше ніж 120 днів. Для тих, хто приїде в липні, виплати також збережуть.

На продовження фінансової підтримки можуть розраховувати люди з найменш захищених соціальних категорій:

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  • вагітні;
  • пенсіонери;
  • багатодітні матері;
  • люди з інвалідністю.

Окрім цього, в липні стартує прийом онлайн-заявок на програму "Добрий старт", якою можуть скористатися українці. Вона передбачає виплату 300 злотих (1994 грн) батькам школярів на кожну дитину, яка йде на навчання з вересня.

Водночас з 1 липня українські переселенці в Польщі зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity. Це означає, що усім громадянам України доведеться купувати квиток за повну вартість.

Ізраїль

Із 1 липня українці, які прибули в Ізраїль до початку повномасштабного вторгнення РФ, зможуть офіційно працювати в країні. За попередніми підрахунками, рішення стосується 13 тис. громадян України, які зараз перебувають в Ізраїлі та в яких закінчується термін дії туристичних віз.

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Для українців, що приїхали в країну після 24 лютого, продовжили посвідку на проживання до кінця липня.

Австрія

Наприкінці червня з’явилася інформація, що у Відні продовжили термін безкоштовного перевезення українців у громадському транспорті міста. За інформацією українського посольства в Австрії, громадяни України зможуть їздити без оплати та без квитка до кінця вересня. Достатньо буде показати під час контролю посвідчення особи. Раніше повідомлялося, що безкоштовний проїзд у Відні зберігатиметься до 1 липня.

Обмін гривні в ще одній країні

Від 27 червня українці в Швейцарії можуть обмінювати готівкові гривні на місцеву валюту. Раніше такі зміни запровадили в Італії, Бельгії та Нідерландах.

Скористатися послугою обміну швейцарських франків і гривні в банках можуть лише повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Для цього потрібно відвідати окремі відділення банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Для обміну є ще кілька важливих умов:

  • він здійснюється у межах ліміту до 10 000 на одну особу;
  • обмінний курс встановлюється щотижня та публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Не можна обмінювати серйозно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україні різко подешевшав популярний вид пального на великих заправках, а також писали про те, як клієнтка ПриватБанку раптово втратила 200 тис. грн з карток.

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