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Популярне пальне стало дешевшим: які заправки встановили нижчі ціни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 19:01
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Великі роздрібні мережі приємно здивували власників автомобілів новими розцінками
Автогаз в Україні суттєво подешевшав
Автогаз в Україні суттєво подешевшав / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

29 червня у деяких великих роздрібних мережах пального по Україні подешевшав популярний вид пального.

За результатом щоденного моніторингу цін, консалтингова група "А-95" зафіксувала здешевшання автогазу.

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У мережах ОККО й WOG цю продукцію реалізують на 2 грн за літр менше. Вартість автогазу становить 39,99 та 39,98 грн/л відповідно.

Загалом на українських заправках скраплений газ став дешевшим на 0,6-2 грн за літр. Наприклад, на станціях Shell ціна автогазу становить 40,99 грн за літр, що на 60 копійок дешевше, ніж раніше.

На 1 грн подешевшав продукт у мережах АЗС "Авантаж" і "Катрал". На заправках Mango автогаз збувають на 90 коп. за літр менше – по 41,09 грн.

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Середня вартість скрапленого газу по Україні встановилась на рівні 41,05 грн/л. Відтак 29 червня зафіксували здешевшання, в середньому, на 71 коп. за літр.

Ціни на АЗС по Україні 29 червня
Ціни на АЗС по Україні 29 червня / Фото: скріншот

Ціни на АЗС по Україні 29 червня
Ціни на АЗС по Україні 29 червня / Фото: скріншот

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Інші зміни на WOG

Від 25 червня на деяких автозаправних станціях мережі WOG по всій Україні обслуговують клієнтів виключно за безготівковим розрахунком.

Як повідомили на сайті компанії, зміни відбулися на 37 заправках мережі у 18 областях. Якщо розраховуватись на визначених заправках талонами, водії можуть купити до 100 літрів пального на добу.

При розрахунку паливними картками видають продукцію відповідно до лімітів картки.

За словами представників WOG, це дозволить мінімізувати черги та розділити трафік. Водночас бізнес-клієнти й комунальні служби отримають більш якісний сервіс. Повний перелік адрес АЗС, де діє виключно безготівковий розрахунок – за посиланням.

"Сьогодні" раніше розповідали, що ціни на залишки імпортних авто в РФ побили світові рекорди, а також писали про те, скільки коштує розмитнити "євробляху" в Україні.

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