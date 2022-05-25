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Ціни на авто побили світові рекорди: машини в РФ продають втридорога

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 20:26
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Російські аналітики підрахували, що ціни на імпортні авто в РФ вищі, ніж за кордоном
Росіяни наживаються на своїх навіть коли продають імпортні авто
Росіяни наживаються на своїх навіть коли продають імпортні авто / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Авторинок у Росії переживає рекордне зростання цін через санкції Заходу. Навіть так зване зміцнення рубля не допомогло сповільнити темпи подорожчання.

Спеціалізовані російські ресурси проаналізували ціни на автомобілі та дійшли висновку, що імпортні авто в РФ – одні з найдорожчих у світі.

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Hyundai Solaris

Однією з найпопулярніших моделей на ринку авто є корейський седан Hyundai Solaris. У Китаї за одну таку машину просять 11,1 тис. доларів (327 тис. грн), в США – 16,6 тис. доларів (490 тис. грн), а в РФ – 24,7 тис. доларів (729 тис. грн).

Renault Duster

Як відомо, через війну в Україні компанія Renault зупинила виробництво авто в Москві. Місцева влада швиденько загарбала потужності й вирішила випускати з конвеєра "Москвич". А ось популярний кросовер Renault Duster можуть виготовляти в російському Тольятті, хоч і під брендом Lada.

Водночас ціни на якісне оригінальне авто в РФ зашкалюють. Якщо в Румунії його можна купити за 15,3 тис. євро (481 тис. грн), а в Бразилії – за 20,7 тис. євро (651 тис. грн), то росіянам його збувають за 27,4 тис. євро (862 тис. грн).

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Nissan Qashqai

Серед лідерів авторинку в Росії опинився й кросовер Nissan Qashqai. Є версії "японця" з двигунами на 1,2 л та на 2 л. У США та Німеччині ціна на такий автомобіль плюс-мінус однакова 23-24,8 тис. євро (723-780 тис. грн), а ось населення РФ може купити його не менше ніж за 39,6 тис. євро (1,24 млн грн).

Mazda CX-5

Цю марку машин поки що теж не випускають з конвеєра в Росії, але дилери ще продають запаси. Кросовер продають у США за 26,2 тис. доларів (773 тис. грн), у Німеччині – за 29,5 тис. євро (928 тис. грн), а в РФ ціна на машину становить 44,9 тис. євро (1,41 млн грн).

Volkswagen Tiguan

Популярністю серед росіян користується і Volkswagen Tiguan, але через вторгнення РФ в Україну німецька компанія призупинила співпрацю з агресором. Дилери ще збувають кросовери, але за захмарними цінами. Якщо в США Volkswagen Tiguan реалізують за 26,4 тис. доларів (779 тис. грн), а в Німеччині – за 30,6 тис. євро (962 тис. грн), то населенню Росії його збувають за 57,3 тис. євро (1,8 млн грн).

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Toyota RAV4

Бестселером серед "японців" є автомобіль Toyota RAV4, який випускали на заводі в Санкт-Петербурзі, але зараз підприємство має "труднощі через логістичні проблеми". На ринку все ще продають кросовери з двигунами на 2 і 2,5 літра, але дорожче, ніж за кордоном. До прикладу, в США Toyota RAV4 можна купити за 26,9 тис. доларів (794 тис. грн), у Бельгії чи Німеччині – в межах 36-37,7 тис. євро (1,13-1,16 млн грн), а в Росії його продають по 45,3 тис. євро (1,42 млн грн).

Водійські права в Україні видаватимуть по-новому

24 травня набрала чинності нова постанова, що стосується механізмів підготовки й перепідготовки водіїв в Україні. З 24 липня водійські права українцям видаватимуть за іншою процедурою.

Як розповіли у Головному сервісному центрі МВС України, кандидатам у водії потрібно буде пройти п’ять кроків:

  • прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
  • скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;
  • пройти практичну підготовку в автошколі;
  • скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;
  • скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС й отримати посвідчення водія.

Окрім цього, з липня українські водії зможуть отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Раніше "Сьогодні" писали, що на тлі дефіциту пального та шалених черг на заправках українцям пропонують скористатися новою послугою і замовити бензин додому. Дізнайтеся, на які виплати у травні-червні все ще можуть розраховувати переселенці.

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