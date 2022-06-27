Нові можливості для водіїв: мережа WOG запровадила зміни

У популярній мережі заправок змінили правила відпуску пального

Українська мережа заправок запровадила зміни в оплаті для водіїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Від 25 червня на деяких автозаправних станціях мережі WOG по всій Україні обслуговують клієнтів виключно за безготівковим розрахунком.

Як повідомили на сайті компанії, зміни відбулися на 37 АЗС у 18 областях.

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Якщо розраховуватись на визначених заправках талонами, водії можуть купити до 100 літрів пального на добу. При розрахунку паливними картками видають продукцію відповідно до лімітів картки.

За словами представників WOG, це дозволить мінімізувати черги та розділити трафік. Водночас бізнес-клієнти й комунальні служби отримають більш якісний сервіс.

Виключно безготівковий спосіб оплати діє за такими адресами:

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Вінницька область (м. Вінниця, вул. Лебединського, 4а);

(м. Вінниця, вул. Лебединського, 4а); Волинська область (Луцький р-н, с.Сирники, вул. Ковельська, буд. 91, Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Львівська, буд. 42, м.Ковель, вул.Луцька,29а, м.Луцьк, вул. Конякіна, буд.22а);

(Луцький р-н, с.Сирники, вул. Ковельська, буд. 91, Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Львівська, буд. 42, м.Ковель, вул.Луцька,29а, м.Луцьк, вул. Конякіна, буд.22а); Дніпропетровська область (Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд (АЗК) №7-Е, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 33);

(Дніпровський р-н, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд (АЗК) №7-Е, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 33); Житомирська область (Житомирський р-н, с. Оліївка, вул.. Щорса, 269, м. Новоград-Волинський, вул.Шевченка,43);

(Житомирський р-н, с. Оліївка, вул.. Щорса, 269, м. Новоград-Волинський, вул.Шевченка,43); Закарпатська область (Мукачівський р-н, с. Павшино, вул.Берегівська, б/н, Ужгородський р-н, с.Розівка, вул. Свободи,49);

(Мукачівський р-н, с. Павшино, вул.Берегівська, б/н, Ужгородський р-н, с.Розівка, вул. Свободи,49); Запорізька область (м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 21а);

(м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 21а); Івано-Франківська область (м. Івано-Франківськ, вул.Тисменицька, буд.248а);

(м. Івано-Франківськ, вул.Тисменицька, буд.248а); Київська область (м. Київ, вул.Заболотного академіка, 31Ж, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 16Б, м. Київ, вул.Стеценка, буд. 21, м. Київ, просп. Броварський, 16-А, м. Київ, вул. Ізюмська, буд. 2, Бориспільський р-н, с/рада Сеньківська, Північно-Східний обхід м. Київ,11км+200м);

(м. Київ, вул.Заболотного академіка, 31Ж, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 16Б, м. Київ, вул.Стеценка, буд. 21, м. Київ, просп. Броварський, 16-А, м. Київ, вул. Ізюмська, буд. 2, Бориспільський р-н, с/рада Сеньківська, Північно-Східний обхід м. Київ,11км+200м); Кіровоградська область (м. Кропивницький, вул. Садова, буд. 43, м. Кропивницький, вул.Героїв України,22Б);

(м. Кропивницький, вул. Садова, буд. 43, м. Кропивницький, вул.Героїв України,22Б); Львівська область (м. Львів, вул. Пасічна,144а, Пустомитівський р., с/рада Жирівська, АЗС №6, автодорога Київ-Чоп 557 км + 100 м (ліворуч), м. Львів, вул. Хмельницького Б.,291);

(м. Львів, вул. Пасічна,144а, Пустомитівський р., с/рада Жирівська, АЗС №6, автодорога Київ-Чоп 557 км + 100 м (ліворуч), м. Львів, вул. Хмельницького Б.,291); Одеська область (м. Одеса, вул.Бугаївська,58/2, м. Одеса, вул.Отамана Головатого, буд. 161, м. Одеса, Тираспольське шосе,15;)

(м. Одеса, вул.Бугаївська,58/2, м. Одеса, вул.Отамана Головатого, буд. 161, м. Одеса, Тираспольське шосе,15;) Полтавська область (Полтавський р-н., с. Супрунівка, вул. Київська, 4-В, м. Кременчук, вул. Київська, 66Б);

(Полтавський р-н., с. Супрунівка, вул. Київська, 4-В, м. Кременчук, вул. Київська, 66Б); Рівненська область (Рівненський р-н, с.Бармаки, вул. Польова, 2);

(Рівненський р-н, с.Бармаки, вул. Польова, 2); Тернопільська область (м. Тернопіль, вул. С. Будного,4А, м. Тернопіль, вул. Текстильна,28а);

(м. Тернопіль, вул. С. Будного,4А, м. Тернопіль, вул. Текстильна,28а); Харківська область (м. Харків, вул. Шевченка, буд. 41, м. Харків, проспект Тракторобудівників,1-А);

(м. Харків, вул. Шевченка, буд. 41, м. Харків, проспект Тракторобудівників,1-А); Хмельницька область (Хмельницький р-н, Чорноострівська селищна об'єднана територіальна громада, комплекс будівель і споруд №2);

(Хмельницький р-н, Чорноострівська селищна об'єднана територіальна громада, комплекс будівель і споруд №2); Черкаська область (Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, буд. 16/4);

(Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, буд. 16/4); Чернівецька область (м. Чернівці, вул. Хотинська, буд.3б).

На Lada заборонили в'їзд до ЄС

Поки в Україні запроваджує позитивні зміни для водіїв, російське населення продовжує страждати. У зв’язку з санкціями західних країн автомобілебудівна компанія з Росії "АвтоВАЗ" більше не може комплектувати машини важливими деталями, що породжує й інші нововведення.

Через брак компонентів, автомобілі стали небезпечними для використання, оскільки без подушок безпеки, ременів і належного тестування, вони загрожують життю й здоров’ю водія. При покупці "імпортозаміщеної" Lada Granta росіяни підписують документи про те, що вони погоджуються з відсутністю деталей.

Окрім цього, законодавство цивілізованих країн не дозволяє в’їзд на небезпечних авто на свої території. Відтак власники російської машини підписують документи про невиїзд. Винятком є лише Білорусь, відповідні договори сподіваються підписати з владою Вірменії, Казахстану та Киргизстану.

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"Сьогодні" раніше розповідали, що ціни на залишки імпортних авто в РФ побили світові рекорди, а також писали про те, скільки коштує розмитнити "євробляху" в Україні.