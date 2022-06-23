Отримати роботу в Ізраїлі стане легше: що зміниться для українців

Розповідаємо, що зміниться для українців в Ізраїлі у перший день другого місяця літа

На українців в Ізраїлі чекають зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 липня українці, які приїхали до Ізраїлю до повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, зможут отримати роботу.

Як пише видання Haaretz, це стосується 13 тис. громадян України, які нині проживають в Ізраїлі.

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Зазначається, що рішення ізраїльської влади стосується українців, у яких закінчився термін дії туристичних віз.

Тим часом українцям, які прибули до Ізраїлю після початку великої війни між Росією та Україною, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.

Гривні у Швейцарії

Після Італії, Бельгії та Нідерландів ще однією країною, де можна буде обмінювати готівку на місцеву валюту, стала Швейцарія.

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Обмінювати гроші з 27 червня зможуть повнолітні українці з дозволом на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації.

Раніше ми розповідали, яку підтримку від Європейського суду з прав людини можуть отримати українці, які постраждали від війни. Також ми писали, чому українські біженці можуть втратити грошову допомогу у Польщі,