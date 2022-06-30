С 1 июля жизнь украинцев за границей изменится: чего ждать в Польше, Израиле и Австрии

Миллионы украинцев уехали за границу в поисках убежища от войны. Европейские страны развернули программы поддержки для временно перемещенных лиц.
Однако постепенно в программах происходят изменения. Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, чего ожидать украинцам за рубежом с 1 июля.
Польша
На питание и ночлег украинцев в Польше государство выделяет 40 злотых (275 грн) в сутки. С 1 июля выплаты прекратят, но не для всех – каждый случай будет рассматриваться отдельно.
В частности, на суточные 40 злотых могут рассчитывать прибывшие в страну беженцы после 24 февраля, которые находятся там менее 120 дней. Для тех, кто приедет в июле, выплаты тоже сохранят.
На продолжение финансовой поддержки могут рассчитывать люди из наименее защищенных социальных категорий:
- беременные;
- пенсионеры;
- многодетные матери;
- люди с инвалидностью.
Кроме этого, в июле стартует прием онлайн-заявок на программу "Добрый старт", которой могут воспользоваться украинцы. Она предусматривает выплату 300 злотых (1994 грн) родителям школьников на каждого ребенка, который идет на обучение с сентября.
В то же время, с 1 июля украинские переселенцы в Польше смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity. Это означает, что всем гражданам Украины придется покупать билет за полную стоимость.
Израиль
С 1 июля украинцы, прибывшие в Израиль до начала полномасштабного вторжения РФ, смогут официально работать в стране. По предварительным подсчетам, решение касается 13 тыс. граждан Украины, которые находятся в Израиле и у которых заканчивается срок действия туристических виз.
Для украинцев, приехавших в страну после 24 февраля, продлили вид на жительство до конца июля.
Австрия
В конце июня появилась информация, что в Вене продлили срок бесплатной перевозки украинцев в общественном транспорте города. По информации украинского посольства в Австрии, граждане Украины смогут ездить без оплаты и без билета до конца сентября. Достаточно будет показать во время контроля удостоверение личности.
Ранее сообщалось, что бесплатный проезд в Вене будет сохраняться до 1 июля.
Обмен гривны в другой стране
От 27 июня украинцы в Швейцарии могут обменивать наличные гривны на местную валюту. Ранее такие изменения были введены в Италии, Бельгии и Нидерландах.
Воспользоваться услугой обмена швейцарских франков и гривны в банках могут только совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации. Для этого необходимо посетить отдельные отделения банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.
Для обмена есть еще несколько важных условий:
- он осуществляется в пределах лимита до 10 000 на человека;
- обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.
Нельзя обменивать серьезно изношенные банкноты и дефекты.
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