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С 1 июля жизнь украинцев за границей изменится: чего ждать в Польше, Израиле и Австрии

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 16:45
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Рассказываем о главных нововведениях июля, касающихся украинцев за пределами страны
Кратко о главных изменениях для украинцев за границей
Кратко о главных изменениях для украинцев за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев уехали за границу в поисках убежища от войны. Европейские страны развернули программы поддержки для временно перемещенных лиц.

Однако постепенно в программах происходят изменения. Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, чего ожидать украинцам за рубежом с 1 июля.

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Польша

На питание и ночлег украинцев в Польше государство выделяет 40 злотых (275 грн) в сутки. С 1 июля выплаты прекратят, но не для всех – каждый случай будет рассматриваться отдельно.

В частности, на суточные 40 злотых могут рассчитывать прибывшие в страну беженцы после 24 февраля, которые находятся там менее 120 дней. Для тех, кто приедет в июле, выплаты тоже сохранят.

На продолжение финансовой поддержки могут рассчитывать люди из наименее защищенных социальных категорий:

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  • беременные;
  • пенсионеры;
  • многодетные матери;
  • люди с инвалидностью.

Кроме этого, в июле стартует прием онлайн-заявок на программу "Добрый старт", которой могут воспользоваться украинцы. Она предусматривает выплату 300 злотых (1994 грн) родителям школьников на каждого ребенка, который идет на обучение с сентября.

В то же время, с 1 июля украинские переселенцы в Польше смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity. Это означает, что всем гражданам Украины придется покупать билет за полную стоимость.

Израиль

С 1 июля украинцы, прибывшие в Израиль до начала полномасштабного вторжения РФ, смогут официально работать в стране. По предварительным подсчетам, решение касается 13 тыс. граждан Украины, которые находятся в Израиле и у которых заканчивается срок действия туристических виз.

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Для украинцев, приехавших в страну после 24 февраля, продлили вид на жительство до конца июля.

Австрия

В конце июня появилась информация, что в Вене продлили срок бесплатной перевозки украинцев в общественном транспорте города. По информации украинского посольства в Австрии, граждане Украины смогут ездить без оплаты и без билета до конца сентября. Достаточно будет показать во время контроля удостоверение личности.

Ранее сообщалось, что бесплатный проезд в Вене будет сохраняться до 1 июля.

Обмен гривны в другой стране

От 27 июня украинцы в Швейцарии могут обменивать наличные гривны на местную валюту. Ранее такие изменения были введены в Италии, Бельгии и Нидерландах.

Воспользоваться услугой обмена швейцарских франков и гривны в банках могут только совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации. Для этого необходимо посетить отдельные отделения банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Для обмена есть еще несколько важных условий:

  • он осуществляется в пределах лимита до 10 000 на человека;
  • обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Нельзя обменивать серьезно изношенные банкноты и дефекты.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украине резко подешевел популярный вид горючего на больших заправках, а также писали о том, как клиентка ПриватБанка внезапно потеряла 200 тыс. грн с карточек.

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