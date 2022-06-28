Ще по 300 злотих: українцям у Польщі додатково виплатять підтримку на дітей

Українці можуть подавати заявки на програму підтримки для дітей шкільного віку

Українці можуть отримати додаткове фінансування на дітей-школярів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 липня у Польщі стартує прийом заявок на програму "Добрий старт", якою можуть скористатися українці.

Як повідомили на урядовому порталі Польщі, програма передбачає 300 злотих (1994 грн) на шкільний стартовий набір для кожної дитини, яка навчається.

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Заявки можуть подавати усі, незалежно від рівня доходу. Є можливість зробити це онлайн.

Польська влада вирішила в такий спосіб допомогти батькам зібрати дітей до школи, адже повний комплект для навчання навіть одного учня – це чимала сума. Програма "Добрий старт" діє уже чотири роки, її започаткували 2018 року.

Кому надають фінансову допомогу?

Грошову підтримку в розмірі 300 злотих за програмою "Добрий старт" у Польщі надають дітям віком від 7 до 20 років (залежно від освітнього закладу, польські діти навчаються в старшій школі по 3-4 роки, вступають у 16-17 і випускаються в 19-21 рік). Для дітей з інвалідністю – до 24 років. На кожну дитину розраховують суму окремо.

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Як подати заявку?

Заявки на пільгу можна подавати звичайною поштою з 1 серпня або електронною – з 1 липня. Прийом заяв триватиме до кінця листопада.

У програмі беруть участь такі польські банки: Alior, PKO Bank Polski, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium, Nest Bank, Pekao, SGB-Bank.

Зміни для переселенців у Польщі

Для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. За чотири місяці повномасштабної війни до них почали вносити зміни, і тепер, у Польщі зокрема, на українців чекають нові умови.

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З 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців.

Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

"Сьогодні" раніше розповідали, які країни Європи скоротили програми допомоги українцям, а також писали, де та скільки можуть заробити українці в Польщі влітку.