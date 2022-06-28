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Еще по 300 злотых: украинцам в Польше дополнительно выплатят помощь на детей

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 16:30
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Украинцы могут подавать заявки на программу поддержки для детей школьного возраста
Украинцы могут получить дополнительное финансирование на детей-школьников
Украинцы могут получить дополнительное финансирование на детей-школьников / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 июля в Польше стартует прием заявок на программу "Добрый старт", которой могут воспользоваться украинцы.

Как сообщили на правительственном портале Польши, программа предусматривает 300 злотых (1994 грн) на школьный стартовый набор для каждого обучающегося ребенка.

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Заявки могут подавать все, независимо от уровня дохода. Есть возможность сделать это онлайн.

Польские власти решили таким образом помочь родителям собрать детей в школу, ведь полный комплект для обучения даже одного ученика – это немалая сумма. Программа "Добрый старт" действует уже четыре года, ее основали в 2018 году.

Кому оказывают финансовую помощь?

Денежную поддержку в размере 300 злотых по программе "Добрый старт" в Польше оказывают детям от 7 до 20 лет (в зависимости от образовательного учреждения, польские дети учатся в старшей школе по 3-4 года, поступают в 16-17 и выпускаются в 19-21 год). Для детей с инвалидностью – до 24 лет. На каждого ребенка рассчитывают сумму по отдельности.

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Как подать заявку?

Заявки на льготу можно подавать обычной почтой с 1 августа или по электронной – с 1 июля. Прием заявлений продлится до конца ноября.

В программе принимают участие следующие польские банки: Alior, PKO Bank Polski, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium, Nest Bank, Pekao, SGB Банк.

Изменения для переселенцев в Польше

Для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. За четыре месяца полномасштабной войны в них начали вносить изменения, и теперь, в Польше в частности, украинцев ждут новые условия.

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С 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день прекратят. Сейчас ее еще получают для питания и ночлега украинцев.

Денежную помощь пока могут оставить гражданам Польши, которые у себя дома принимают несовершеннолетних, а также беременных и многодетных женщин.

"Сегодня" ранее рассказывали, какие страны Европы сократили программы помощи украинцам, а также писали, где и сколько могут заработать украинцы в Польше летом.

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