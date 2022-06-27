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Поддержки стало меньше: какие страны Европы сократили программы помощи украинцам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 20:23
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Рассказываем, на какую помощь уже не смогут рассчитывать украинцы за пределами страны
Страны Европы начали сокращать программы поддержки граждан Украины
Страны Европы начали сокращать программы поддержки граждан Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ и волны миграции украинцев за границу в поисках временного убежища, европейские страны начали оказывать программы помощи мигрантам.

Однако через несколько месяцев в некоторых государствах Европы начали сворачивать такие программы, оставили лишь помощь для наиболее уязвимых категорий людей. Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, на какую поддержку уже не могут рассчитывать украинцы.

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Польша

Более 1,2 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты, а также право на выплаты и льготы. Государство предоставило им эту возможность, чтобы помочь с работой, обучением и интеграцией в общество.

Полякам, которые без оплаты за аренду принимали у себя украинцев, также выплачивали по 40 злотых в сутки за человека. Если это была семья из трех человек, сумма выплат за месяц могла достигать приличной зарплаты – более 3000 злотых (237 тыс. грн). Однако с июня программу сократили до 120 дней с момента пересечения украинцами границы. Исключение составляют:

  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью;
  • пенсионеры;
  • беременные;
  • опекуны младенцев.

Для этих категорий граждан программу продлили еще на 120 дней, а все остальные, кто не смогли за несколько месяцев найти работу, будут переселяться в муниципальные помещения. В несколько раз сократили количество пунктов с раздачей гуманитарной помощи. Хотя украинцы могут рассчитывать на разовую помощь в размере 300 злотых и поддержку в сумме 500 злотых ежемесячно на детей.

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Кроме того, в Польше с 1 июля отменили право бесплатного проезда для украинских переселенцев поездами РКР Intercity. Всем гражданам Украины без исключения придется покупать билет за полную стоимость, нулевые тарифы действуют только на некоторых маршрутах до конца июня.

Чехия

Чешское правительство также изменил программу поддержки украинцев, чтобы избежать "дотационного туризма". Теперь на выплату в размере 5000 крон (6,3 тыс. грн) могут рассчитывать только вновь прибывшие с визой временной помощи – разово и еще в течение пяти месяцев, если нет других источников заработка.

В то же время, на такие выплаты мигранты не могут рассчитывать, если воспользовались бесплатным жильем и питанием. Проверяют также фактическое проживание человека, и вдвое сократили срок оплаты медстраховки.

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Швейцария

Подобную систему ввело правительство Швейцарии – теперь у украинцев могут забрать статус временной защиты, если они возвращаются на Родину дольше, чем на 15 дней в квартале. Исключение делают только по уважительным основаниям, например, серьезная болезнь родственника, нуждающегося в уходе.

Болгария

Страна на побережье Черного моря приняла более 60 тыс. украинцев, которых расселяли в отелях и выделяли по 40 левов (640 грн) в сутки на питание. С 1 июня размер выплат в Болгарии сократили до 15 левов (240 грн) в сутки, а с началом туристического сезона их перевезли из гостиниц в общежития и муниципальные центры. Некоторые отели согласились продлить проживание украинцам с пониженной оплатой.

Великобритания

Правительство страны должно было выплачивать местным жителям по 350 фунтов стерлингов компенсации, если те приютили украинцев по программе Homes for Ukraine, но денег они так и не получили.

В то же время с 10 июня в Уэльсе перестали принимать заявки на обеспечение беженцев из Украины жильем из-за большого количества выданных виз. Вероятно, такие ограничения будут действовать временно и заявки на спонсорство будут снова принимать.

"Сегодня" раньше писали, где и сколько украинцы могут заработать в Польше летом, а также рассказывали, как микропредпринимателям получить безвозвратный грант от государства на развитие собственного дела.

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