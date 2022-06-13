Українці зможуть отримати паспорти за кордоном – Кабмін запровадив експеримент

Державна міграційна служба також тестує нововведення з подвійною видачею паспортів за раз

Уряд планує спростити процедуру видачі паспортів українцям за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Кабінеті міністрів України зважились на експериментальний проєкт, який має допомогти громадянам за кордоном оформити паспорти.

Відповідно до постанови КМУ №678 від 10 червня, документ набере чинності за 15 днів після публікації, тобто 25 червня.

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Експериментальний проєкт реалізують у співпраці Міністерств внутрішніх та закордонних справ і Державної міграційної служби. Передбачається, що українці за кордоном зможуть віддалено отримати внутрішній та закордонний паспорти громадянина України.

Прийматимуть документи у представництвах Державної міграційної служби за кордоном. Координуватиме проєкт МВС.

Перелік країн, де можна оформити паспорти українцям, зокрема замість втраченого чи викраденого, опублікують згодом на сайті ДМС після узгодження з МЗС України. Документи видаватимуть на термін до 3 років.

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Експеримент у Міграційній службі

У травні запустили експериментальний проєкт у Державній міграційній службі, який передбачає одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорта. За словами голови ДМС Наталії Науменко, команда планувала запровадити зміни ще до початку повномасштабного вторгнення.

У Кабміні ухвалили відповідну постанову 7 травня. Зараз українці можуть за раз оформити два документи у відділеннях Служби та Центрах надання адмінпослуг (ЦНАП).

Окрім цього, громадяни можуть в Україні та за кордоном, у дипломатичних представництвах, продовжити дію закордонних паспортів і вклеїти фото дитини у документи. Усі підрозділи ДМС у областях, де не ведуть активні бойові дії, працюють, так само як і електронні системи.

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Спрощені процедури в "Дії"

Мінцифри анонсувало нову послугу в "Дії" – за кілька кліків фізичні особи-підприємці 3-ї групи можуть подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити податок. Нововведенням можуть скористатися так звані спрощенці, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спецставки 2%.

"Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці", – пояснив запровадження нововведення міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після авторизації в застосунку можна напівавтоматично оформити декларацію – достатньо ввести суму отриманого доходу за місяць та перевірити, чи правильно система підтягнула решту інформації. Підтвердити зміни можна цифровим підписом і одразу відправити декларацію в податкову.

Сплатити 2% єдиного податку можна аналогічно – ввести суму доходу та перевірити, чи правильно система розрахувала суму податку. Підтвердити зміни та сплатити у зручний спосіб. Упродовж 3 днів кошти зарахують.

"Сьогодні" раніше писали, як українці, що виїхали до Румунії, можуть отримати фінансову підтримку та яка послуга стане платною для громадян України в Празі.