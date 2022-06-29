Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Судьба защитников "Азовстали" 🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ПриватБанк внезапно заблокировал карточки клиентке: как женщина потеряла 200 тыс. грн

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 19:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С многолетней клиенткой украинского банка внезапно расторгли контракт без права возобновления
Заблокировали даже карту для соцвыплат на ребенка
Заблокировали даже карту для соцвыплат на ребенка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

24 июня клиентка ПриватБанка зашла в Приват24 и обнаружила, что ее счета с 200 тыс. грн без объяснения заблокировали.

Как объяснила женщина в отзыве на сайте "Минфин", одна из карточек была социальной, на которую выплачивали деньги на ребенка.

Реклама

Когда украинка обратилась в службу поддержки, ей объяснили, что банк разорвал с ней связи без права на восстановление. Детальное разъяснение было направлено письмом по адресу прописки в город Покровск Донецкой области, однако женщина эвакуировалась из зоны боевых действий.

"Нужно только лично явиться в банк и написать заявление на перевод денег на других счет в банке", – отметила она.

Клиентка пыталась объяснить работникам финансового учреждения, что она сейчас не в родном городе, а уехала с двумя детьми. Женщина убеждает, что по карточкам осуществлялись операции, но мошенничеством она не занималась.

Реклама

Причиной блокировки могло стать то, что не была вовремя осуществлена актуализация, то есть подтверждение после получения оповещения, потому что на новом месте интернет не ловит.

"Доверенность оформить на человека – сказали нет. Детские выплаты теперь в воздухе. Клиенткой банка я была больше 15 лет. У меня шок", – резюмировала она.

Что ответили в банке?

В ПриватБанке отреагировали на отзыв клиенты и отметили, что в своей деятельности руководствуются исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка.

Реклама

В соответствии с законом о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, банк обязан выявлять подозрительные операции до начала и в процессе их проведения.

При расторжении деловых отношений клиенту предоставляют возможность получить собственные средства.

Выплаты от банка

В конце июня ПриватБанк начал осуществлять выплату денежной помощи, которую украинцы получают от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Деньги переводят через платежную систему MoneyGram.

Размер выплат составляет 2200 гривен на человека. Финансовая поддержка выплачивается в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявку на помощь через платформу "єДопомога", ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка. После этого заявку рассмотрят и в случае одобрения, клиент получит на мобильное сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram.

Средства по этому переводу можно получить:

  • в Приват24;
  • терминале самообслуживания;
  • банкомате;
  • отделении;
  • обратившись на горячую линию 3700

Если гривневой карты ПриватБанка у вас нет, можно открыть диджитал-счет для получения перевода MoneyGram в Приват24.

"Сегодня" ранее писали, что украинские дети и подростки могут получить финансовую помощь от международных организаций на карту ПриватБанк, а также рассказывали, кто имеет право на выплаты ВПЛ в июле.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.6
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/35.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20013.83

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1100.83

Litecoin (LTC)

52.54

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять