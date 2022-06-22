Українцям дозволили обмінювати гривні ще в одній країні: які умови

Українцям у Швейцарії дозволили обмінювати гривні, але з кількома умовами

Українцям у Швейцарії дозволили міняти готівку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після Італії, Бельгії та Нідерландів ще однією країною, де можна буде обмінювати готівкові гривні на місцеву валюту, стала Швейцарія.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку України, ця послуга для українських переселенців стане доступною з 27 червня 2022 року.

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Умови обміну

Обмінювати гривні на швейцарські франки зможуть повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Для обміну потрібно відвідати окремі відділення банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Для обміну є ще кілька важливих умов:

обмін здійснюється у межах ліміту до 10 000 на одну особу;

обмінний курс встановлюється щотижня та публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Українцям також нагадують, що не можна обмінювати серйозно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

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30 тис. євро для українців

Постраждалі від вторгнення військ Російської Федерації українці зможуть розраховувати на підтримку Європейського суду з прав людини. Зазначається, що громадяни нашої країни можуть отримати фінансову компенсацію у розмірі від 5 тис. до 30 тис. євро.

Для отримання виплат необхідно подати заяву до Європейського суду з прав людини. Зробити це потрібно протягом чотирьох місяців з моменту, коли людина постраждала від вторгнення Росії, але не пізніше 16 січня 2023 року.

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