Рекордні зарплати та підвищення пенсій: головні цифри 2021 року для українців

Розповідаємо про п'ять найважливіших економічних показників за 2021 рік

Головні цифри року, що минає / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця підходить вже 2021 рік, який був насичений найрізноманітнішими економічними подіями.

"Сьогодні" зібрали для вас 5 головних цифр року, що покажуть, які покажуть, як розвивалася і працювала наша країна.

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Рекордний доларовий ВВП

Цього року Україна досягла рекордного доларового ВВП за всю історію незалежності – близько 195 млрд доларів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко.

Проте за підрахунками Держстату, у третьому кварталі 2021 року реальний ВВП України зріс на 2,7% не виправдавши очікувань.

Кабмін очікував, що зростання становитиме понад 4%, а Міжнародний валютний фонд – рівно 4%.

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Підвищення мінімальної пенсії

З 1 грудня українським пенсіонерам підвищили розмір пенсій, у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Так, для тих, хто набрав повний стаж і не працює, розмір виплат становить 2600 грн, а для тих, у кого не вистачило стажу – 1934 грн.

Середній розмір пенсій в Україні також збільшився на 16% порівняно з 2020 роком. За підсумками 2021 року середня пенсія в Україні становить 3980 грн.

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За даними Міністерства соціальної політики, у 2022 році пенсії також зростуть і середній розмір складе 4533 грн.

Зростання зарплат

У 2021 році, що минає, українцям двічі підвищили розмір мінімальної зарплати, а у червні середня зарплата побила рекорд.

Перше підвищення було 1 січня 2021 року, тоді мінімалка зросла на 1000 грн., із 5 до 6 тисяч гривень.

З 1 грудня мінімальна зарплата в Україні склала 6500 тисяч гривень, а наступне підвищення передбачено вже у жовтні 2022 року.

Вперше в історії середня зарплата українця перевищила 500 доларів і склала 14 300 грн, за даними Державної служби статистики.

Курс гривні зміцнився

Протягом усього року гривня зміцнювалася щодо долара і влітку навіть обвалила американську валюту нижче 27 гривень, а в листопаді взагалі затрималася на рівні 26,06 грн.

Наприкінці 2021 року українська національна валюта трохи девальвувала, оскільки Росія збільшила підозрілу військову активність біля кордонів з Україною і це налякало інвесторів.

Проте, гривня стала однією з найстабільніших валют серед країн з економікою, що розвивається.

У наступному році прогнози менш оптимістичні. Наприклад, у бюджеті на 2022 рік закладено курс 28,6 грн за долар.

Інфляція

Не зважаючи на зростання мінімальної та середньої зарплати, за ними не відставала й інфляція. У вересні 2021 року інфляція досягла 11%, хоча вище 11% цей показник востаннє піднімався лише у травні 2018 року.

Це змусило Національний банк посилити монетарну політику і наприкінці року Держстат все ж таки покращив оцінку зростання української економіки.

На наступний рік у бюджеті закладено середню інфляцію на рівні 10,6%.

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