Держстат покращив прогноз зростання українського ВВП: що буде з економікою до кінця року

Державна служба статистики дала оцінку зростання ВВП України на останній квартал 2021 року

Держстат покращив оцінку зростання ВВП України / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна служба статистики покращила оцінку зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у третьому кварталі 2021 року з 2,4% до 2,7, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляється у прогнозі Держстату від 20 грудня.

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За даними Держстату, номінальний ВВП склав 1 трлн 498,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 36,15 тис. грн.

Також у службі додали, що порівняно з попереднім кварталом показник зріс на 1,5%, що навіть трохи краще за попередній прогноз у 1,4%.

У вересні цього року Держстат покращив оцінку зростання економіки України у другому кварталі з 5,4% до 5,7% а номінальний ВВП визначив на рівні 1 трлн 169,4 млрд. грн.

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Прогноз МВФ

В той же час Міжнародний валютний фонд двічі за цю осінь погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році – з 3,5 до 3,2%.

Оцінку зростання української економіки у 2022 році МВФ залишив на попередньому рівні – 3,6%, а у 2023 році – на рівні 3,4%.

"Сьогодні" також писали, що аналітики найбільшого американського банківського холдингу Сполучених Штатів JP.Morgan розчаровані зростанням економіки в Україні та сильно погіршили свій прогноз.

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Раніше ми розповідали, що Україна досягла найвищого доларового ВВП за всю історію.