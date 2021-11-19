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Аналітики розчаровані: JP. Morgan різко погіршив прогноз зростання українського ВВП

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 14:55
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Аналітики найбільшого американського банківського холдингу розчаровані ситуацією в Україні та сильно погіршили свій прогноз щодо зростання реального ВВП
J.P. Morgan різко знизив прогноз зростання ВВП в Україні
J.P. Morgan різко знизив прогноз зростання ВВП в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільший банківський холдинг США J.P. Morgan різко погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 до 2,3% з 4,5%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на документи у своєму розпорядженні.

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Водночас повідомляється, що J.P. Morgan зберіг прогноз зростання у 2022-му на 5%.

"Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% порівняно з раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні $197 млрд (з 2022 року – на рівні $227 млрд)", – йдеться в матеріалах.

За словами аналітиків JP. Morgan, попередня оцінка Держстату щодо зростання ВВП України у липні-вересні цього року на 2,4% їх розчарувала, оскільки вони сподівались на 6,7%.

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Національний банк України очікував хоча б 4,5, а середній прогноз становив 3,6%.

Також J.P. Morgan допускає, що у четвертому кварталі зростання буде слабшим і це призведе до зростання на 2% або менше у 2021 році.

На думку аналітиків, інфляція досягла піку у жовтні, однак базова інфляція лише має його досягти.

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Якою буде інфляція?

J.P. Morgan очікує, що цього року інфляція в Україні затримається на рівні 9,4%, а 2022 цей показник становитиме 8,3%.

За підсумками року дефіцит поточного рахунку становитиме 1,2% ВВП, а наступного року поглибиться до 2,3%.

Прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд погіршив свій економічний прогноз щодо України через наслідки коронакризи 2020 року.

За даними МВФ, українська економіка не зможе відновитись на 4%, а ріст реального ВВП прогнозується лише на рівні 3,5%.

"Сьогодні" також писали, що в Україні прискорилась інфляція та повідомляли про те, як Держстат оцінив зростання економіки.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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