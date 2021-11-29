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Україна досягла найвищого доларового ВВП за всю історію

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 12:57
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Доларовий ВВП України вперше склав близько 195 млрд доларів, вперше в історії
З яким доларовим ВВП Україна завершує 2021 рік
З яким доларовим ВВП Україна завершує 2021 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна завершує 2021 рік із найвищим долларовым ВВП за всю історію Незалежності, він становить орієнтовно 195 млрд доларів.

Про це у Facebook повідомила перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, у п’ятницю 26 листопада, на онлайн-зустрічі уряду із представниками найбільших міжнародних інвесторів, їх було поінформовано про поступове покращення макроекономічних показників та прогнозів на найближчий рік щодо України.

Головною метою Свириденко назвала забезпечення стабільності основних макроекономічних показників, а саме:

  • зростання ВВП;
  • збільшення золотовалютних резервів;
  • стримування інфляції в допустимих межах;

Наступного року, Україна може вийти на більш високі темпи зростання ВВП, завдяки старту низки програм. Це і термомодернізація житлових будинків, і комплексне відновлення систем зрошення на Півдні України.

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Допоможе також масове дешеве іпотечне кредитування та програма фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту, написала посадовиця

Міністерка пояснила, що окрім цих показників міжнародних інвесторів цікавить безпека українських кордонів.

Погані прогнози щодо зростання ВВП

Натомість Міжнародний валютний фонд вдруге за цю осінь погіршив прогноз зростання українського ВВП з 3,5% до 3,2%.

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У той же час прогноз по зростанню економіки України після коронакризи залишився на попередньому рівні.

Негативний прогноз щодо ВВП дали і аналітики найбільшого американського банківського холдингу J.P. Morgan, з 4,5% до 2,3.

Не залишився осторонь і НБУ та також погіршив свій прогноз щодо зростання реального ВВП.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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