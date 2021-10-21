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Из-за роста цен на газ? Почему НБУ ухудшил прогноз роста ВВП

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 15:15
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В то же время, рост украинской экономики будет обеспечивать расширение внутреннего спроса
НБУ улучшил прогноз роста номинального ВВП в 2021 году до 5,19 трлн грн
НБУ улучшил прогноз роста номинального ВВП в 2021 году до 5,19 трлн грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста ВВП страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%, а в 2022 году – до 3,8% с 4%.

Об этом сообщил регулятор на официальном сайте.

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"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", – указал регулятор.

По оценке НБУ, выпуск украинской промышленности будут ограничивать последствия логистических проблем в мире и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

"Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%", – указал регулятор.

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В то же время, рост экономики будет обеспечивать расширение внутреннего спроса, в том числе инвестиционного и дальнейшее возобновление мировой экономики.

Также НБУ улучшил прогноз роста номинального ВВП в 2021 году до 5,19 трлн грн с 4,975 трлн грн, в 2022-м – до 5,75 трлн грн с 5,485 трлн грн, указано в материалах центробанка.

Инфляция в Украине ускорилась

В течение сентября 2021 в Украине инфляция ускорилась до 11% в годовом измерении. Потребительские цены за месяц повысились на 1,2%.

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Больше всего подорожало образование, одежда и обувь, также подорожали яйца. В целом продукты питания выросли в цене на 1,1% в течение месяца.

В октябре ожидается очередное подорожание продуктов. На что в этом месяце цены вырастут больше, читайте в нашем материале.

Ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз восстановления украинской экономики, после коронакризиса 2020 года.

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