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МВФ снова ухудшил прогноз роста ВВП Украины: что будет с экономикой

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 15:48
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Прогноз предусматривает также и поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в 2021 году
МВФ оставил на прежнем уровне ожидания роста украинской экономики
МВФ оставил на прежнем уровне ожидания роста украинской экономики / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный валютный фонд во второй раз за осень 2021 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году – с 3,5% до 3,2%.

Об этом говорится в меморандуме Украины с Фондом.

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В то же время МВФ оставил на прежнем уровне ожидания роста украинской экономики. В 2022 году – на уровне 3,6%, а в 2023-м – 3,4%.

Дефицит текущего счета Украины фонд оценивал на уровне 0,7% ВВП, в следующем 2022 году – 2,4% ВВП.

Прогноз предусматривает также поступления прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в 2021 году, 2,4% ВВП – в 2022 году и 2,5% – в 2023 году.

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В меморандоме есть и прогноз нулевого баланса текущего счета. В 2021 году с переходом в дефицит текущего счета в 2,7%. А в 2022 году с переходом в 2023 – 3,2% ВВП.

Транш от МВФ

24 ноября Украина получила почти 700 млн долларов второго транша от МВФ по программе Stand-By. Еще недавно эта программа была заморожена, а выплаты прекращены, потому что Украина не выполнила свои обязательства.

Однако в октябре стороны пришли к соглашению и смогли продолжить переговоры.

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Ранее мы сообщали, что согласно меморандуму Украины с МВФ страна в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируется поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.

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