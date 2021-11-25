Некоторым украинцам повысят зарплаты: кто будет зарабатывать больше

Выплаты для учителей вырастут на 8%, а стипендии студентов – на 50%

В сентябре средняя зарплата педагогов составила 12 334 гривны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.

Как передает Минфин об этом говорится в новом меморандуме с Международным валютным фондом.

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Сколько зарабатывают учителя?

В документе указано, что расходы на образование будут доведены до 7,3% ВВП. Таким образом, зарплаты учителей вырастут на 8%, а стипендии – на 50%.

В то же время повышение зарплат учителей предусмотрено еще в этом году, на это из бюджета выделили 108 миллиардов гривен. А в следующем году в МОН обещают повышение еще на 10% к зарплате.

Должность Январь 2021 года Декабрь 2021 года Молодой учитель 4859 грн 5265 грн Учитель I категории 6061 грн 6567 грн Учитель высшей категории 6461 грн 7001 грн

Зарплаты указаны для учителей, работающих 18 ч/неделю с учетом надбавок за престижность труда (5-30%) и за выслугу лет. Она составляет 10% для молодых специалистов и 20% – для других категорий.

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Отметим, что в сентябре средняя зарплата педагогов составила 12 334 гривны, а еще в апреле они получали 10859 грн.

Какая ситуация на рынке?

По данным Госстата, в среднем украинцы зарабатывают 14,2 тысячи гривен. Однако уже в 2022 году эта сумма может возрасти на 20%.

Наибольшую прибавку получат работники IT-сферы. Также представители сферы продаж и рабочие. Это связано с восстановлением экономики после пандемии и возвращения работников в европейские страны.

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На сайтах по поиску вакансий больше всего предложений:

в сфере розничной торговли – там 32 тысячи объявлений;

в транспорте и логистике – 24 тысячи;

в строительстве – 18 тысяч.

Больше украинцы зарабатывают в Киеве – более 20 тысяч гривен, а самые маленькие зарплаты в Черновицкой области – 10 900 гривен.

Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.

Кроме того, карьерный рост, более высокая зарплата и желание улучшить жилищные условия мотивируют украинцев задуматься о переезде Средняя зарплата, ради которой люди готовы сменить место жительства внутри страны, составляет около 30 тыс. грн.